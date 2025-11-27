Civivox Pompelo abre sus puertas a la ciudadanía este viernes con diversas actividades para todos los públicos

El nuevo Civivox del Ensanche se llamará Pompelo y abrirá sus puertas el 28 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Civivox Pompelo, el nuevo Civivox del Ensanche, abre sus puertas a la ciudadanía este viernes, víspera del patrón de la ciudad, San Saturnino. El Ayuntamiento de Pamplona ha programado actividades para todas las edades, entre las 17 y las 20 horas, para mostrar cómo será el centro una vez entre en funcionamiento por completo, el 1 de febrero de 2026. El inmueble cuenta con 3.834,27 m2 repartidos en planta sótano, planta baja y tres alturas.

En la planta baja, el aula de lectura acoge el Espacio Maker 3D, una demostración y exhibición de impresión 3D, donde se imprimirán llaveros con el dibujo del nuevo edificio, que estarán disponibles para el público visitante; esta actividad cuenta con la colaboración de la Asociación Navarra de Maker 3D. El aula de lectura alberga también una legoteca o espacio infantil de construcción con Lego, impartido por Discoverbricks. Y en la Kutxa Sonora, se realizan proyecciones de imágenes del concurso Enfoca y Calendario Municipal de los años 2022 a 2024.

En la segunda planta, se ofrecen tres propuestas: el aula de conferencias proyecta en bucle el vídeo time-lapse de construcción del edificio del Civivox; las aulas 2 y 3 acogen el ensayo abierto del coro Mirua Abesbatza, asociación permanente en Civivox Ensanche; y las aulas 4 y 5 son un espacio participativo, con panel y buzón ciudadano, para que la ciudadanía exprese cómo se imagina el nuevo espacio cultural y qué quisieran que ocurriera allí.

La tercera planta acoge un txoko infantil con diferentes materiales accesibles para jugar e interactuar, en colaboración con CERMIN, y dos actividades en los talleres 1 y 2: Pinta Civivox, espacio infantil con materiales y planillas para colorear el nuevo centro; y una micro-exposición de obras realizadas en años anteriores en talleres de la Red Civivox.

En la cuarta planta, la propuesta es doble: un taller abierto de 'herriko dantzak', impartido por Nafarroako Dantzarien Biltzarra, en el aula de danza; y una visita guiada al aula deportiva, para conocer este espacio y sus materiales.

MIRADAS DE PAMPLONA EN LA COLECCIÓN DE ARTE MUNICIPAL

El nuevo Civivox Pompelo alberga una veintena de obras de la colección municipal de arte contemporáneo, que se abre a la ciudadanía para ofrecer un recorrido evocador por Pamplona a través de miradas, técnicas y disciplinas diversas. Hay obra de autores como Pedro Salaberri, Elena Goñi, Carlos Irijalba, Lorea Alfaro, Fermín Alvira, Aitziber Akerreta o Dick Rekalde.

Las obras se muestran en una de las tres salas del sótano, donde se instalará de forma permanente una muestra sobre el violinista Pablo Sarasate a lo largo de 2026. En las otras salas se mostrará, más adelante, la exposición dedicada al 2.100 aniversario de la fundación de la ciudad y una selección de obras del pintor costumbrista pamplonés Javier Ciga Echandi.

En esta primera fase de apertura del edificio, el horario de Civivox Pompelo será de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas, salvo domingos y festivos, que permanecerá cerrado. Una vez concluidas las obras y equipados los distintos espacios, a partir de febrero, todas las actividades se trasladarán del Civivox Ensanche en la plaza Blanca de Navarra al nuevo inmueble de la plaza Salesianos, incluyendo los cursos y las cesiones. Durante los meses de diciembre y enero habrá actividades puntuales, pero no cursos.