La Clínica Josefina Arregui celebra el 21 de septiembre IV Marcha Popular del Alzheimer

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Josefina Arregui celebrará la IV edición de la Marcha popular del Alzheimer el 21 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional del Alzheimer.

Esta marcha busca la visibilización de la enfermedad y fomentar la práctica deportiva y los hábitos saludables entre la población como una de las mejores maneras de prevenir el Alzheimer, así como otras demencias.

Durante la marcha, en la plaza Iortia de Alsasua se desarrollarán una serie de actividades gratuitas, dirigidas tanto al público infantil como a personas mayores que no participen en el recorrido, convirtiéndose también, además de deportiva, en una jornada lúdica en torno al Alzheimer, según ha explicado la Clínica Josefina Arregui en una nota.

El público infantil podrá entretenerse con hinchables y el traje y las gafas de realidad virtual del proyecto intergeneracional 'Compartiendo tecnología y experiencias', que recibió el galardón Intergeneracional de los Premios Tomás Belzunegui. A través de la utilización del 'traje' simulador de edad avanzada y las gafas de realidad virtual, el público más joven podrá experimentar las limitaciones sensoriales y físicas asociadas al envejecimiento.

Durante la jornada se realizará una sesión de ejercicio físico abierta a todas las personas mayores que quieran participar. La actividad estará dirigida por el personal de la Clínica Josefina Arregui y tiene como objetivo mejorar la autonomía y prevenir la dependencia. Las actividades tendrán lugar en la Plaza Iortia de Alsasua entre las 10.30 y las 12.30 horas.

La marcha contará con dos recorridos de baja dificultad: uno de aproximadamente 4 kilómetros y otro de unos 8 kilómetros. Ambas modalidades partirán a las 10 horas desde la Clínica Josefina Arregui. Los recorridos comparten un tramo inicial, dividiéndose posteriormente quienes opten por completar los 8 km. La llegada será en la plaza Iortia, donde, tras el evento deportivo y las actividades lúdicas, se ofrecerá un almuerzo con caldo, chistorra y queso.

La jornada estará acompañada de actuaciones de música y danza, a cargo de Etorkizuna Dantza Taldea y alumnas de Iranzu Dantza Eskola, que mostrarán danza contemporánea.

El precio de las inscripciones para cualquiera de las modalidades será de 10 euros, incluyendo camiseta y dorsal. Para las personas menores de 16 años la inscripción será gratuita, no incluyendo la camiseta, la cual podrá adquirirse si se desea colaborar a un precio de 10 euros. Existe también la posibilidad de participar a través de la donación del 'Dorsal 0', el cual permite colaborar sin participar físicamente.

Todas las personas interesadas en correr en la marcha pueden inscribirse hasta el 20 de septiembre a las 15 horas, de forma online a través de la web y de forma presencial en la Clínica Josefina Arregui en sus sedes de Alsasua, Pamplona y Vitoria. A partir de esa fecha, las personas interesadas podrán inscribirse el mismo día de la marcha de forma presencial de 9 a 9.45 horas en el punto de salida.

La recogida de dorsales y camisetas se podrá realizar el día de la marcha a partir de las 9 horas en la campa de la Clínica. Las personas participantes recibirán, además de la camiseta, un lote de productos cortesía de Lacturale, Alzola, Frutas Radvi y Eroski. Y entrarán en el sorteo de varios lotes y regalos donados por los patrocinadores.

La marcha cuenta con la colaboración de diversas personas voluntarias, entre la plantilla de la Clínica Josefina Arregui, personas de la localidad, Dantzaleku Sakana y la Asociación de Amigos de la Clínica.