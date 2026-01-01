El COAT homenajea a siete colegiados por haber alcanzado el medio siglo de trayectoria

Homenaje en el acto de COAT. - VÍCTORRUIZ

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Navarra (COAT) celebró recientemente su tradicional encuentro de fin de año. Una cita en la que rindió homenaje a siete colegiados por haber alcanzado el medio siglo de trayectoria. De esta forma, Enrique Altarriba, Epi Azanza, Luis Florit, Ángel Hernández, Goyo Pérez, Miguel Sola y Mikel Alemán fueron los protagonistas de este acto de reconocimiento.

Igualmente, la institución recordó a la colegiada Elsa Rivas, fallecida prematuramente y que este año hubiera alcanzado los 25 de colegiación. También, a Lorenzo Aizpún y Fermín Hurtado, de las promociones de 1972 y 1973, respectivamente, que fallecieron este 2025.

Por otro lado, COAT Navarra aprovechó este encuentro para formalizar la entrega del 0,7% de su presupuesto a cinco ONG. En concreto, uno de los proyectos beneficiarios fue el desarrollo de una 'Obra menos de adecuación de la Residencia A del Centro Ramón y Cajal' que ASPACE Navarra tiene en Cizur Menor.

Además, se prestó apoyo a la recuperación educativa tras la Dana, en Valencia, con un 'Proyecto de reconstrucción del colegio Sendaví', promovido desde la Fundación Vicente Ferrer. En esa misma línea, el Colegio respaldó fortalecer la resiliencia alimentaria en Jirong (Gambia) mediante la 'Implementación de un sistema de riego por goteo para una plantación comunitaria de cítricos', impulsada por la organización Geólogos del Mundo.

Por su parte, a través de Babies Uganda, se facilitó la 'Extensión y mejora de una sala de espera en el centro médico de Kikaya'. Finalmente, gracias a la aportación del COAT, se han podido construir una serie de 'Escalones seguros para mejorar el acceso al sector 'Flor del Café de Herrera', en República Dominicana', presentado por la Fundación Concordia Solidaria.

PREMIOS A LOS DIBUJOS DE NAVIDAD

El programa de actividades organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Navarra se completó con una acción más. La entrega de los premios correspondientes a los dibujos de Navidad realizados por hijos y nietos de los colegiados. Así, en la categoría de 3 a 6 años la ganadora fue Rosario Tejero; en la de 7 a 10 años, Mikel Ibarrola; y Miren Jiménez, en la de 11 a 14 años.