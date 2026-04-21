Cohesión Territorial abre el plazo para solicitar las ayudas para la reparación y mantenimiento de bicicletas

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, junto al responsable del taller Goi Contini, Rufino Hernaiz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, ha abierto el plazo para poder acceder a las ayudas para la reparación y mantenimiento de bicicletas. Con una inversión de 100.000 euros, la subvención se podrá pedir hasta el próximo 4 de septiembre. La cuantía es de 50 euros por persona y bicicleta. Se estima que en esta séptima edición se pueda atender la demanda de 2.000 personas.

A lo largo de las seis convocatorias precedentes se han reparado cerca de 11.500 bicicletas, con una inversión del Departamento de Cohesión Territorial de 540.000 euros. En todas ellas se han obtenido unos resultados y una valoración positiva, tanto por parte de los talleres, como de los usuarios, que se refleja en la demanda de ayudas por parte de la ciudadanía, ya que se ha cubierto prácticamente el 100% del presupuesto disponible, ha informado el Gobierno foral.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, que hoy ha presentado la iniciativa en el taller de bicicletas Goi Contini de Pamplona, ha asegurado que "nuestros hábitos cotidianos inciden en nuestra salud y en la de nuestro entorno". "Por eso incentivamos el uso de la bicicleta, queremos que las bicis que están en los trasteros salgan a la calle", ha dicho.

En la misma línea, el responsable del taller Goi Contini, Rufino Hernaiz Goicoechea, ha valorado positivamente la iniciativa del Gobierno de Navarra, no sólo por lo que implica para la movilidad sostenible es, también, "un tirón para el taller". Hernaiz ha participado, como taller asociado, desde la primera convocatoria resolviendo una media de cuatrocientas reparaciones al año. "Es una campaña que funciona muy bien con el boca a boca e incluso en el propio taller animo a los clientes para que accedan a las ayudas". Además, ha animado a los y las usuarias a que mantengan sus "bicicletas seguras", ha expuesto.

25 TALLERES ADHERIDOS

En la actual campaña, 'No aparques tu bici, reactívala' participan 25 talleres de las localidades de Pamplona, Ansoáin, Cintruénigo, Corella, Elizondo, Estella-Lizarra, Fitero, Peralta, San Adrián, Sangüesa, Tafalla y Tudela. Las ayudas se podrán pedir en los propios talleres adheridos.

En las actuaciones objeto de subvención se incluyen los arreglos de frenos, cuadro, horquilla delantera, rodamientos, cadena, piñones, platos, dispositivos de cambios de marcha, cubiertas, cámaras, sillín, tija y batería.

En cuanto al mantenimiento se podrán subvencionar los trabajos de limpieza y engrase; el centrado de ruedas y el ajuste o sustitución de radios; el ajuste de frenos, el cambio de zapatas y ajuste de manetas, cambio de pastillas, discos y purgado; el ajuste de cambios y de tornillería; cubiertas y cámara; la transmisión, que incluye la lubricación y limpieza; la sustitución de los elementos necesarios, como cadena, piñones, roldanas, platos, sirgas y fundas.

Además, se incluyen aspectos relativos a la instalación de equipamientos y accesorios como luces, timbre y guardabarros. Será subvencionable, también, la compra de instalaciones de sillas infantiles.

Las reparaciones deberán llevarse a cabo en uno de los talleres navarros adheridos a la campaña, cuya lista se podrá consultar en la web. Por su parte, los talleres dispondrán de cuatro meses como máximo para realizar las reparaciones, teniendo como fecha límite el 30 de septiembre. Las personas usuarias podrán consultar el estado de su solicitud de forma telemática. Como novedad, podrán volver a solicitar la ayuda las personas que fueron beneficiarias en las campañas de 2020 y 2021.