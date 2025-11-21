Cohesión Territorial asfalta la travesía principal de Murchante para mejorar la circulación en el centro de la localidad

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, trabaja en el asfaltado de las carreteras locales NA-6840, travesía de Murchante, y la NA-6710 Murchante-Vía Romana.

Esta intervención "supone una mejora para la circulación en el centro de la localidad, así como para la seguridad de los y las vecinas de la población ribera", destacan desde el Ejecutivo foral.

La actuación cuenta con un coste estimado de 206.000 euros, y reparará el firme de la NA-6840 entre los puntos kilométricos 2+750 y el 3+980, una longitud de 1.130 metros que discurren por el centro de Murchante.

Además, también en esta misma travesía, se han acometido las labores de asfaltado en la NA-6710, en los 266 metros que cruzan la población. El total de la intervención se ha ejecutado en los 1.400 metros por los que transcurren ambas carreteras a lo largo de la calle Mayor de la localidad.

Además, la actuación culmina con el pintado de la señalización horizontal, tanto en cebreados como en separación de carriles y aparcamientos.