Cohesión Territorial habilita una ayuda pionera de hasta 900 euros para lograr los permisos de conducir C y D

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, ha habilitado una partida de 150.000 euros para sufragar los gastos necesarios para la obtención de los permisos de conducir C y D para el transporte de mercancías y viajeros y destinados a personas mayores de 18 años y residentes en Navarra, con anterioridad al 15 de octubre de 2025.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha afirmado que "con esta medida damos respuesta a las demandas del sector del transporte de mercancías y viajeros que ha manifestado la necesidad de más conductores". Además, ha añadido, "el transporte de mercancías en Navarra es estratégico y presenta una demanda creciente". Con esta ayuda "se promueve el relevo generacional dada la elevada edad media de los transportistas y se garantiza la cadena de suministro, fomentando el empleo".

Miranda ha señalado que además de las ayudas para la obtención del permiso de conducir, el Gobierno de Navarra mantiene abierta una línea de ayudas para la obtención de Certificado de Aptitud Profesional (CAP), dotada con 350.000 euros, imprescindible para la obtención de los permisos de conducir.

LAS AYUDAS

Las ayudas, publicadas este martes en el Boletín Oficial de Navarra (BON), se destinan a la formación para obtener permisos de conducción de las clases C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E y D+E.

Se subvencionará el coste de la matrícula y clases impartidas por un centro especializado, así como las tasas abonadas a la Dirección General de Tráfico, dentro del periodo comprendido entre 15 octubre de 2025 al 15 de octubre del año 2026. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 15 de septiembre de 2026 y finalizará el 15 de octubre de 2026.

La cuantía máxima de la ayuda será de 700 euros en el caso de los permisos C, C1, D y D1, y de 900 euros en el caso de los permisos C1+E, C+E, D1+E y D+E. El importe a percibir por cada solicitante no podrá superar la cantidad total abonada por la persona.

Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras que, para el mismo objeto y finalidad, puedan concederse por parte de otros entes públicos o privados.

Las ayudas se concederán en régimen de evaluación individualizada, de manera que las solicitudes serán resueltas conforme al orden de presentación y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello.

Para obtener las ayudas será necesario estar en posesión del CAP, acreditativo de la cualificación inicial de las y los conductores, correspondiente al tipo de permiso para el que se solicita la ayuda: el 'CAP de mercancías' para las clases C, C1, C1+E y C+E y el 'CAP de viajeros' para las clases D, D1, D1+E y D+E, en vigor, antes del 15 de octubre de 2026.