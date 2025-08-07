Cohesión Territorial inicia las obras del nuevo carril de incorporación a la A-15 en Izurdiaga

Imagen de la maquinaria que ha iniciado las obras del nuevo carril de incorporación a la A-15 en Izurdiaga. - GOBIERNO DE NAVARRA

Se desarrollará en dos fases que incluyen una nueva glorieta en la NA-7010 y un nuevo acceso a la AP-15

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha iniciado este jueves los trabajos del nuevo carril de incorporación a la AP-15 en Izurdiaga, en el sentido Pamplona. Con esta intervención se dará salida directa a las y los habitantes de Izurdiaga, Errotz, Urritzola-Galain e Irurtzun, y "se descongestionará el tráfico" que actualmente circula por la travesía del municipio. Además, se reducirá el tiempo y la distancia para la incorporación de los vehículos en sentido Pamplona.

Las obras, adjudicadas en 1,2 millones de euros y que se estima que acaben en tres meses, se desarrollarán en dos fases, que se solaparán a medida que avancen los trabajos. En la primera se acometerá la construcción de una nueva glorieta en el punto kilométrico 21+400 de la carretera NA-7010. Esta glorieta tendrá una calzada de 8 metros y una isleta central de 20 metros de diámetro, indica en un comunicado el Ejecutivo foral.

En una segunda fase se acometerá la construcción de un nuevo acceso a la AP-15 en el punto kilométrico 111 desde la nueva glorieta. Este carril tendrá una longitud total de 815 metros, los 370 metros iniciales serán de calzada única y, el resto, corresponderá al carril de aceleración incluida la cuña final.