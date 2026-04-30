Cohesión Territorial inicia el proceso participativo del PSIS de Sarriguren con una sesión informativa el 7 de mayo

Plano donde se señala la zona de expansión de Sarriguren. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, iniciará el próximo jueves, 7 de mayo, el proceso de participación para recoger las aportaciones de la ciudadanía y los agentes interesados para la futura redacción del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de ampliación del ámbito residencial de Sarriguren en el Valle de Egüés, que prevé la construcción de alrededor de 5.000 viviendas a precios asequibles.

En un comunicado, el director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén, ha afirmado que "el plan de participación pretende ser un espacio de relación y reflexión colectiva para analizar el escenario futuro de Sarriguren derivado de la ampliación del espacio urbano actual". El propósito, ha añadido, "es trabajar de forma colaborativa desde el principio para abordar el mayor número de cuestiones a tener en cuenta en la redacción del documento urbanístico que definirá la nueva ordenación".

El IES de Sarriguren BHI acogerá una sesión informativa el próximo 7 de mayo, a las 18.30 horas, abierta a la ciudadanía y con inscripción previa y a la que ha sido invitado un centenar de agentes, entre los que se incluyen las entidades afectadas por el desarrollo de los equipamientos (equipamientos educativos, sanitarios, deportivos, culturales, sociales y privados); las asociaciones locales; los agentes de ciudad como colegios profesionales, universidades, asociaciones y colectivos, constructoras, ecologistas, entidades sociales, comerciantes o sindicatos; ayuntamientos, Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC); agentes políticos o la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).

Además, ya está disponible la página web del Gobierno de Navarra donde se pueden presentar las aportaciones y sugerencias desde el 8 de mayo al 8 de junio. Finalizado este plazo se realizará la evaluación de los resultados y aportaciones y se redactará un informe, que se incluirá como anexo del plan de participación.

En la sesión informativa del próximo jueves, se trasladarán los principales ejes estratégicos del PSIS donde se incluyen los objetivos, las líneas de actuación, los accesos y la movilidad, los espacios libres, equipamientos públicos, usos terciarios o el modelo de barrio, así como la valoración económica estimada.