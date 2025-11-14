Cohesión Territorial inicia los trabajos de cimentación para construir el nuevo puente de Elizondo

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha iniciado los trabajos de cimentación para construir el nuevo puente de Elizondo. Esta estructura, de 62 metros de longitud y más de 10 metros de anchura, unirá la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307, lo que permitirá descongestionar el tráfico que actualmente cruza el barrio de Baztan Berri, "mejorando la circulación interior del municipio, así como la calidad de vida de las y los baztaneses", ha informado el Ejecutivo.

Las actuaciones para la cimentación han comenzado con la perforación y hormigonado de los pilotes que forjarán la cimentación del puente. Esta estructura cuenta con un estribo de tres columnas de 25 metros de longitud que irán ancladas en roca a un mínimo de 7,2 metros de profundidad. La cimentación de la pila central del viaducto contará con cuatro pilotes, también ancladas en los mismos parámetros anteriores, y con una longitud de 15 metros cada uno.

La cimentación del puente de Elizondo supone un paso esencial en la construcción de esta estructura clave para los vecinos del valle. El nuevo enlace entre la variante Irurita-Elizondo con la carretera NA-8307 (antigua N-121-B), se hará efectivo a través de un nuevo tramo de 230 metros de longitud de doble sentido, que dará acceso a la NA-8307 en la calle Santiago, a la que podrán incorporarse con la nueva glorieta que incluye el proyecto.