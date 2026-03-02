Cohesión Territorial licita el contrato de transporte público regular entre Pamplona y la zona de Pirineos hasta 2036

Momento de la reunión. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, ha licitado el contrato de transporte público regular por carretera entre Pamplona y la zona de Pirineos, que dará servicio a 24.800 personas.

El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta su plazo de duración, establecido en 10 años, es de 32.426.957 euros, IVA excluido. El coste del primer año del contrato (IVA excluido) es de 2.534.864 euros, de los cuales 2.154.976,59 euros corresponden al servicio regular y 379.887 euros al servicio a la demanda.

En un reciente encuentro de la directora General de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda; y el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; con los alcaldes de la zona de los Pirineos, Miranda ha destacado que "damos respuesta a las demandas de movilidad de los municipios del Pirineo".

Esta concesión, que ha sido diseñada con la colaboración y participación de los ayuntamientos del Pirineo, "es más que la prestación de un servicio público, es un aliciente para fijar población, contribuir a luchar contra la despoblación y garantizar la igualdad de oportunidades, se viva donde se viva", ha afirmado Miranda.

Es, además, "una apuesta clara por el transporte público y sostenible". El objetivo del Gobierno de Navarra es "seguir mejorando el actual transporte público por carretera y hacerlo desde una visión comarcal", ha indicado. Además, ha añadido Miranda, "iremos acomodando el servicio a las nuevas necesidades que se vayan planteando".

En la misma línea, el director general de Administración Local y Despoblación ha insistido en la necesidad de "vertebrar el territorio", siendo "una de las claves un buen transporte público que permita a la ciudadanía vivir en sus pueblos". Esta política unida a "todas las iniciativas que estamos desarrollando y las que desarrollaremos en el Pirineo nos permiten ser optimistas con el progreso de este territorio".

EN DATOS

La concesión que cubre la zona de los Pirineos abarca el 28% de la superficie de Navarra, atiende a 61 municipios y supone algo menos del 8% de la población. El 57% de los municipios que se atienden tienen menos de doscientos habitantes. El diseño de la concesión se ha realizado teniendo en cuenta la elevada dispersión poblacional, la baja densidad demográfica y la complejidad orográfica, ha informado el Gobierno foral.

El servicio regular se prestará mediante autobuses y el servicio a la demanda podrá prestarse mediante vehículo turismo o superior dotados de la correspondiente autorización para el transporte público. Las previsiones son abarcar a 21.680 habitantes en la línea regular y 3.120 en el transporte a la demanda.

MEJORAS Y VISIÓN COMARCAL

Este nuevo contrato integrará los servicios que se vienen prestando actualmente en el marco de seis concesiones. La concesión se ha diseñado con una visión comarcal, para responder a las demandas existentes de movilidad de la población de acceder a los servicios de interés general situados en las cabeceras comarcales (Sangüesa, Lumbier y Aoiz), así como para conectar con Pamplona. Otros objetivos planteados son la eficiencia técnica y económica del servicio, la sostenibilidad medioambiental y la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Así, el nuevo servicio se ha estructurado por servicios regulares y servicios a la demanda. Las líneas regulares conectarán Pamplona, Cáseda, Sangüesa, Lumbier, Aoiz, Ochagavía, Orbaizeta, Uztárroz, Roncesvalles, Eugi, Clínica Ubarmin y Ciudad del Transporte, con paradas en localidades intermedias. Las líneas a la demanda conectarán las localidades de menor tamaño con las cabeceras comarcales en Sangüesa, Lumbier, Zubiri, Garralda y Espinal, donde se podrá conectar con Pamplona.

BONIFICACIONES

El contratista deberá asumir los descuentos establecidos en el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. Asimismo deberá asumir la reducción del 20% en el precio del billete aplicable actualmente a los titulares del Carné de Transporte Joven de Navarra y la gratuidad de los billetes de los acompañantes de personas que tengan declarada una incapacidad absoluta, gran invalidez o una calificación de persona con discapacidad igual o superior al 65%, ha precisado el Ejecutivo.