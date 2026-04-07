Cohesión Territorial pone en marcha un proyecto piloto de transporte a la demanda en el Valle de Basaburua

El vehículo que presta el servicio a la demanda junto al autobús de transporte regular. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mariluz, Ane, Sara e Imanol se suben por primera vez al vehículo que conectará las localidades del Valle de Basaburua con Auza e Irurtzun, una experiencia que han calificado de "muy buena y necesaria". Es una mañana diferente para los vecinos del valle, que por primera vez en su historia contarán con servicio de transporte público a través de un proyecto piloto de transporte público a la demanda que ha puesto en marcha la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible del Departamento de Cohesión Territorial. Hasta ahora, los habitantes de la zona no disponían del servicio ya que no formaba parte de ninguna de las concesiones actuales.

Además del servicio regular que se prestará de lunes a viernes, cada martes se pondrá a disposición un servicio extraordinario a las 10.30, un trayecto desde las poblaciones del Valle hasta Irurtzun coincidiendo con la jornada de mercado en la cabecera comarcal, facilitando acceso el comercio local y la cercanía a los servicios básicos. La vuelta a los municipios se realiza a las 13.30. Además, este horario les conecta con el servicio regular de autobús entre la localidad y Pamplona.

Según ha informado el Ejecutivo foral, este proyecto servirá para poner a prueba la alternativa de transporte público por carretera que plantea el Gobierno de Navarra para los núcleos poblacionales de menor tamaño, de forma que este servicio sea accesible y universal a todos los municipios de más de 24 habitantes.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno foral, Berta Miranda, ha visitado la parada del servicio en Irurtzun, donde también se ha dado cita el alcalde del Valle de Basaburua, Santos Etxegía. La directora general ha puesto en valor la implantación de esta herramienta de transporte público ya que "dará servicio a 817 personas de los 12 núcleos urbanos que componen el Valle de Basaburua". "Con esta iniciativa reafirmamos el compromiso del Gobierno de Navarra con la movilidad sostenible, accesible y universal en los entornos rurales como un instrumento de mejora para la cohesión territorial y la vertebración del territorio", ha destacado.

"Impulsamos las diferentes modalidades de transporte público que se adaptan a las necesidades concretas de cada población", ha afirmado la titular de Transportes, quien ha añadido que "con las nuevas concesiones el Ejecutivo foral está renovando y modernizando el transporte público interurbano en autobús".

Actualmente, la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando en los diseños de los servicios de la concesión de Pamplona - San Sebastián, en la que se integrarán la modalidad a la demanda que atenderá a los valles de Basaburua, Larraun e Imotz.

SERVICIO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA AL DETALLE

El servicio piloto que ha puesto en marcha la Dirección General prevé que todos los municipios con más de 24 habitantes dispongan de la modalidad de transporte a la demanda a través del propietario de la licencia de taxi de la zona, con el que el Gobierno de Navarra ha firmado un convenio de colaboración.

De esta forma, Basaburua pasará a contar con dos líneas de transporte entre las entidades poblacionales con Auza e Irurtzun respectivamente, localidades que ofertan el servicio regular de autobús. Este servicio solo se realiza cuando un usuario lo solicite telefónicamente en la jornada previa al traslado.

Para la línea entre las localidades beneficiarias y Auza, el horario de llegada serán las 6.50 horas de lunes a viernes, sirviendo como conexión con los trayectos que se dirigen a Pamplona. El regreso a los municipios será en horario de 16.35 horas, también de lunes a viernes.

Respectivamente, los interesados en el trayecto entre Irurtzun y los núcleos urbanos del valle, llegarán a la cabeza de comarca a las 10.49 horas, de lunes a viernes, horario que conecta con la línea que finaliza en Pamplona. La vuelta a los municipios desde Irurtzun será a las 17.25 horas. Los habitantes del Valle contarán también con el servicio extraordinario que se pone a disposición cada martes.

La modalidad a la demanda también mejora la experiencia de los usuarios que hacen uso del transporte regular por carretera, ya que disfrutan de un servicio más eficiente y rápido.