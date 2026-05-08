Cohesión Territorial realizará este año la cartografía de precisión de las áreas urbanas de 17 municipios de Navarra

Ortofoto de Zudaire - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la sección de Cartografía, Topografía y Geodesia de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, va a realizar este año la cartografía de precisión de las áreas urbanas de 13 municipios financiados al 100% por el Gobierno de Navarra y de cuatro municipios más financiados al 50%.

El consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, ha valorado esta iniciativa por lo que supone en "la mejora de la gestión de las competencias que tienen los municipios". Además, para su financiación se han tenido en cuenta criterios de población "primando a los territorios con menos habitantes".

De este modo, "el Gobierno de Navarra ayuda a la vertebración de territorio, a la par que pone a disposición de los ayuntamientos una herramienta que permite mejorar las acciones del día a día".

Los 13 municipios financiados al 100% son: Améscoa Baja, Aranarache / Aranaratxe, Arce / Artzibar, Arróniz, Cirauqui / Zirauki, Etxauri, Eulate, Guesálaz / Gesalatz, Iza / Itza, Larraona, Mancomunidad de la Sierra de Codés, Salinas de Oro / Jaitz y Santacara. Y los cuatro municipios que serán financiados al 50% son: Larraga, Lesaka, Puente la Reina / Gares y Viana.

Recientemente se han firmado cuatro convenios con los ayuntamientos Viana, de Puente la Reina, Lesaka y Larraga, para el desarrollo de una cartografía de precisión en la parte urbana de los cuatro términos municipales.

Los cuatro convenios cuentan con un presupuesto cercano a los 130.000 euros en 2026 y 65.000 en 2027, que permitirán cartografiar un total de 1.788 hectáreas.

En 2027 se abrirá un nuevo plazo de inscripción para los municipios que quieran participar, a partir de 2028 ya que 2027 ha sido cubierto con la primera inscripción de municipios y a lo largo de este año se firmarán los convenios.

PARA QUÉ SE HACE

Esta cartografía se muestra como "herramienta de conocimiento de la realidad física de cada población, con un alto detalle geométrico y temático". Turismo, proyectos de construcción, redacción de planes urbanísticos, averías, mediciones o planes de emergencia son algunos ejemplos de la utilidad de esta cartografía de precisión.

Cualquier objeto geográfico recogido, un registro, por ejemplo, además de su posición o tamaño conllevará unos atributos observables a simple vista como puede ser la canalización a la que pertenece.

Sobre esta información base, cada unidad de gestión municipal puede añadir la que considere, por ejemplo y siguiendo con el registro, la cota hidráulica del conducto de saneamiento y el diámetro del tubo, o el año en que se ejecutó. O conocer las calles pavimentadas y su tipo, y añadir información sobre año de ejecución y estado de conservación.

Así, esta información "se convierte en un Sistema de Información Geográfica muy útil para el inventario, la gestión y la planificación municipal".

EL INICIO

En el año 2021, Cohesión Territorial inició un proyecto pionero de cartografía de precisión, la base topográfica de Pamplona a escala 1:500, mediante la formalización de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.

Tras la finalización de este proyecto, en 2024, se marcó el objetivo de abordar la extensión de esta herramienta de precisión a todos los municipios de Navarra.

Así, en septiembre de 2025, se convocó a todos los ayuntamientos a una jornada para explicar qué es el Mapa Topográfico Urbano, "mostrar sus ventajas y aplicaciones prácticas" para la gestión municipal, animar a los municipios a impulsar la realización de esta cartografía en sus términos urbanos y a presentar los costes de implantación y las posibilidades de cofinanciación mediante convenios con el Gobierno de Navarra.

Un total de 28 municipios de Navarra expresaron su "interés" por desarrollar esta cartografía de precisión. Los criterios adoptados por el Departamento de Cohesión Territorial fueron ordenar las solicitudes por población de menor a mayor y que los municipios de menos de 2.000 habitantes serán financiados al 100% y los mayores de 2.000 al 50%.

CÓMO SE HACE

Para la ejecución de los trabajos se encarga un vuelo fotogramétrico realizado con cámaras aerotransportadas, en aviones o drones dependiendo de la extensión del casco urbano de cada población.

Desde la Sección de Cartografía, Topografía y Geodesia se realizan los vuelos con drones y sus cálculos y modelos 3D posteriores, mientras que el vuelo de avión se subcontratará por parte de Tracasa Instrumental, S.L. y ellos serán quienes realicen los cálculos y modelos 3D.

Posteriormente, Tracasa Instrumental realizará la restitución fotogramétrica para la obtención de la cartografía topográfica. Los vuelos, además de servir a la generación cartográfica, permitirán la obtención de unas ortofotografías y unos modelos 3D fotográficos de mucho detalle de las poblaciones.

Todo ello, cartografía, vuelos, ortofotografías y modelos 3D, se publicarán para la consulta general por parte de la ciudadanía en IDENA, descargables desde la Cartoteca y Fototeca de Navarra del Repositorio de Cartografía de Gobierno de Navarra.