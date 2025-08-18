Cohesión Territorial refuerza labores de seguridad vial para motoristas y para reducir la siniestralidad con animales

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, continúa con las labores de mejora de la seguridad vial a través de dos actuaciones de señalización horizontal con pintado de marcas viales de mejora de trazado para motoristas, así como la colocación señales informativas y de peligro destinadas a reducir la siniestralidad con animales. Estas actuaciones se han llevado a cabo en las carreteras N-135 Pamplona - Francia (Valcarlos) y la NA-134 Eje del Ebro.

Dentro de las actuaciones, el departamento de Cohesión Territorial, en colaboración con el Servicio de Tráfico del departamento de Interior, ha iniciado la instalación de señales de mejora de trazado en la carretera N-135 (Pamplona-Francia), en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 25 y 35, y entre el 49 y el 66,490.

Esta labor incluye señalización vertical informativa y se enmarca en la reciente modificación del Reglamento General de Circulación, que introduce la marca vial M-8.4, destinada a advertir a motoristas y ciclistas de la proximidad de curvas peligrosas, así como la zona del carril que se recomienda no invadir. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 16.707 euros, ha informado el Gobierno foral.

REDUCIR LA SINIESTRALIDAD CON ANIMALES

Además, se ha proseguido con el refuerzo de la señalización en la carretera NA-134 (Eje del Ebro), en el tramo conocido como 'Recta de Arguedas', mediante la instalación de señales termosoldadas sobre el arcén entre los puntos kilométricos 8,900 y 14,030. Estas señales, que complementan la señalización vertical existente, tienen como objetivo reducir la accidentalidad asociada a fauna cinegética. Asimismo, se ha señalizado la obligatoriedad de que los tractores circulen exclusivamente por el arcén en este mismo tramo. Esta actuación ha contado con una partida presupuestaria de 6.163 euros.

En este ámbito, el Servicio de Conservación de Carreteras del Gobierno de Navarra instaló en septiembre de 2023 la señalización específica en seis puntos de la Red de Carreteras de Navarra: N-121 del kilómetro 20 al 23, la NA-134 del kilómetro 12 al 14, la N-240 entre los kilómetros 16 y 17, así como la intersección de la NA-123 A (kilómetros 9 y 10), con la NA-123 B (kilómetros 1 al 3).