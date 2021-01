El Colegio de Médicos de Navarra llama a la vacunación frente al Covid-19

PAMPLONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Navarra (COMNA), en colaboración con sociedades científicas, ha elaborado el documento titulado 'Covid-19: Consideraciones importantes sobre la vacunación' con el fin de ofrecer información "veraz y bien documentada" a la población, resolver las dudas más frecuentes y animar a la vacunación.

El documento subraya que "si queremos salir de esta crisis sanitaria, social, económica y psicológica debemos conseguir una inmunidad de grupo suficiente (en el 70-80% de la población) para evitar la transmisión comunitaria del virus". "La manera más eficaz y segura para conseguirlo, a medio plazo, es la vacunación de la población", indica.

Asimismo da respuesta a algunas dudas, argumentando "que las vacunas son los medicamentos más seguros y que más vidas han salvado a lo largo de la historia; que es un hito disponer de vacunas seguras y eficaces frente a la covid-19, sin saltar ninguna etapa en su investigación, apenas un año después de que se haya secuenciado el genoma de este virus; que el procedimiento ha sido más rápido, pero no por ello menos seguro; que las vacunas basadas en ARN mensajero no interfieren ni alteran de ninguna manera nuestro ADN; y que los efectos adversos a medio plazo en otras vacunas de mARN no son significativos en la salud de las personas, no habiéndose demostrado que causen infertilidad, enfermedades autoinmunes o neoplasias".

Este documento ha sido elaborado por la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Navarra, en colaboración con los doctores José Luis del Pozo (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica-SEIMC y director del Área de Enfermedades Infecciosas y Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra) y Judith Chamorrro (Sociedad Norte de Medicina Preventiva y Salud Pública-SOCINORTE y jefa del Servicio de Medicina Preventiva e Higiene Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Navarra).

SOBRE LA VACUNA

El Colegio de Médicos señala, sobre por qué las vacunas han llegado tan pronto, que actualmente hay más de 250 ensayos clínicos registrados en el mundo de vacunas frente al Covid-19. El 21 de diciembre de 2020, la Agencia Europea del Medicamento (AEM) aprobaba la primera vacuna frente a SARS-CoV-2, "después de pasar todos los filtros reguladores de las agencias evaluadoras independientes". "El hecho de que se haya producido esta evaluación en un tiempo récord deberíamos verlo como un éxito de la comunidad científica más que como un problema", indica.

Según continúa, "en el año 2020 se han movilizado recursos como nunca se había hecho en la historia, financiando la investigación y la producción de millones de dosis en un tiempo récord". "Realmente es un hito en la historia disponer de vacunas seguras y eficaces frente a la Covid-19, sin saltar ninguna etapa en su investigación, apenas un año después de que se haya secuenciado el genoma de este virus", expone.

El Colegio añade que "esto ha sido posible gracias al trabajo continuo e intenso de muchos profesionales que han conseguido, en un plazo más breve del habitual, cumplir con todas las normas internacionales exigibles de las agencias reguladoras". "La rapidez en el desarrollo puede generar desconfianza si no se conoce como han sido los pasos que se ha dado en su fabricación. Toda la información está disponible, puede ser conocida por la comunidad científica y ha habido transparencia en todo momento. El procedimiento ha sido más rápido, pero no por ello menos seguro", afirma.

Indica el Colegio de Médicos que "la vacuna que acaba de llegar a España, que se llama Comirnaty (Pfizer BioNtech) es una vacuna que ha demostrado en ensayos clínicos ser segura y eficaz". "En el mes de diciembre de 2020 se publicaron, en la revista científica New

England Journal of Medicine, los resultados completos de los ensayos de fase III de esta vacuna, en los que se confirmó que tenía una eficacia del 95% y ofrecía unas condiciones adecuadas de seguridad. En este ensayo recibieron la vacuna 21.000 pacientes y otros 21.000 un placebo. A este respecto se debe señalar que en los ensayos clínicos de muchos de los fármacos que habitualmente consumimos (antibióticos, antineoplásicos y otros) se incluyen apenas unos

cientos de pacientes antes de que se comercialicen, si bien es verdad que a las vacunas (al ir dirigidas a población sana) se les exigen mayores garantías de seguridad", agrega.

Del mismo modo, expone, se han publicado ensayos clínicos en otras prestigiosas revistas científicas sobre la eficacia y seguridad de otras vacunas frente al Covid-19, como la de MODERNA, de manera que "los riesgos asociados a la vacunación poblacional son bien conocidos y, con criterio general, leves".