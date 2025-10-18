El Colegio San Ignacio, en castellano, y el IES Altsasu BHI, en euskera, ganan el XVI Torneo de Debate de Bachillerato

Foto de familia de finalistas y autoridades en el Parlamento de Navarra. - UPNA

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio San Ignacio (Jesuitas) de Pamplona, en castellano, y IES Altsasu BHI de Alsasua, en euskera, se han impuesto este sábado en la final del XVI Torneo de Debate de Bachillerato (TDB), celebrada en el salón de plenos del Parlamento de Navarra. El certamen ha estado organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Legislativo foral.

Los segundos clasificados han sido el Colegio Luis Amigó de Mutilva, en castellano, y el IES Iturrama BHI de Pamplona, en euskera. El premio a mejores oradores ha recaído en Elena Lozano Alemán, estudiante del Colegio Vedruna de la capital navarra, en castellano; y Laida Garciandia Pazos, alumna del IES Altsasu BHI, en euskera.

En castellano, el equipo ganador del Colegio San Ignacio ha estado integrado por Adriel Xabier Díaz Gómez, Paula Fernández Arrizabalaga, Maya Müller Olza, Fermín Saragüeta Muiño y Sara Sejín Suero. Gracias a este triunfo, este centro representará a Navarra en el Campeonato de España de Debate Preuniversitario 2026, ha informado la UPNA en una nota de prensa.

Por su parte, la representación del Colegio Luis Amigó ha corrido a cargo de Valeria Castro Torres, Raya Dilova Taneva, Hugo Echeverri Torres, Martí Felip López y Santiago Spucches Marín.

En euskera, el alumnado integrante del equipo ganador, IES Altsasu BHI, ha sido: Eki Errazkin Saizar, Laida Garciandia Pazos, Mattin Goñi Aguirre, Eunate Liaño Mendinueta y Jon Mariñelarena Marañon.

En el caso del segundo clasificado, IES Iturrama BHI, formaban parte del equipo los alumnos Joseba Etxaide Arenaza, Xabier Purroy Reta, Enaitz Villalba Fernandez y Jon Villanueva Echaide.

Cada integrante de los equipos ganadores ha recibido como premio una tableta electrónica y, en el caso de los conjuntos subcampeones, cada estudiante ha obtenido un libro electrónico.

Por su parte, los semifinalistas han sido IES Plaza de la Cruz y Colegio Vedruna, en castellano; y IES Eunate BHI e Ikastola San Fermin, en euskera.

Entre otras autoridades, la sesión ha contado con la asistencia, por parte del Parlamento de Navarra, de Unai Hualde, presidente; y, en el caso de la UPNA, se hallaba representada por Ritxar Arlegi, director del área de Estudiantes del Vicerrectorado de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social, y Miguel Matellanes, coordinador de debate académico y juez principal en el torneo.

EL VOTO DE MENORES DE EDAD, TEMA DE DEBATE

La primera fase del torneo, cuyo tema propuesto para el debate ha sido '¿Debería permitirse el voto a partir de los 16 años?', se celebró este viernes, 17 de octubre, en el campus de Arrosadia de la UPNA, en Pamplona. Competían cuatro centros en euskera y dieciséis en castellano.

Este torneo se plantea como un evento formativo y de competición dirigido a jóvenes de 2.º curso de Bachillerato de centros públicos y concertados de Navarra. Se trata de una oportunidad para que desarrollen habilidades como la capacidad de hablar en público, trabajar en equipo, analizar información o argumentar.

El jurado ha estado integrado por integrantes de la comunidad universitaria y personas invitadas por la organización como las tres de la Asociación Síndrome de Down Navarra que han formado parte por primera vez de esta iniciativa. Todas ellas han valorado aspectos como las mejores introducciones, refutaciones y conclusiones, la actitud del equipo, el orden, la claridad, el interés y la sencillez de lo expuesto, la seguridad y el dominio del tema, la capacidad de improvisación, el lenguaje adecuado del discurso o la agilidad en las respuestas.

En esta edición, han participado un centenar de escolares. En la modalidad en castellano, han tomado parte los siguientes dieciséis centros: IES Basoko, IES Navarro Villoslada, IES Plaza de la Cruz, Colegio Calasanz Escolapios, Colegio Irabia-Izaga, Colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas), Colegio Nuestra Señora del Huerto, Colegio Sagrado Corazón, Colegio San Cernin, Colegio San Ignacio (Jesuitas), Colegio Vedruna, Liceo Monjardín (todos ellos, de Pamplona); IES Benjamín de Tudela (de la capital de la Ribera); IES Marqués de Villena (Marcilla); Colegio Luis Amigó (Mutilva) y Colegio Miravalles-El Redín (Cizur Menor). En la de euskera, han concurrido cuatro centros: IES Altsasu BHI (Alsasua), IES Eunate BHI, IES Iturrama BHI (los dos, de Pamplona) e Ikastola San Fermín (Cizur Menor).