Los colegios Luis Amigó, Escolapios Calasanz y el IES Berriozar, ganadores del concurso escolar Consumópolis 21

El director general de Comercio y Consumo, Pablo Ezcurra, con los equipos ganadores de esta nueva edición del certamen Consumópolis. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra, Pablo Ezcurra, entregó este jueves los premios a los ganadores del concurso Consumópolis, que promueve buenos hábitos sobre el consumo "responsable, consciente, justo y sostenible". Bajo el lema 'A la hora de consumir, que no te domine el click', alumnado desde 5º Educación Primaria y hasta 4º ESO han tenido que recorrer la ciudad virtual de Consumópolis superando diez pruebas lúdicas y pedagógicas sobre el "consumo ético", el ahorro energético y el "comercio sostenible y solidario".

Tras superar con éxito esos desafíos, los distintos equipos tuvieron que presentar un podcast dirigido a los oyentes de radio Consumópolis para reflexionar sobre el consumo impulsivo. El jurado, compuesto por personal del Servicio de Consumo de Gobierno de Navarra, destacó "el gran nivel" de todos los trabajos presentados, haciendo mención especial para los premiados por "su creatividad, ilustración e información facilitada".

El jefe de la Sección de Defensa de los Consumidores y Arbitraje de Consumo, Enrique Zapata, destacó que, con este concurso, "la intención es formar personas ciudadanas capaces de frenar un segundo antes de pulsar, que los jóvenes se pregunten si realmente necesitan lo que ven y que evalúen qué impacto tendrá su decisión en el medio ambiente, en su bienestar y en la sociedad".

El primer equipo en recoger su premio fue 'Escolapios 6' del Colegio Calasanz de Pamplona. Este equipo, perteneciente a la categoría de 5º y 6º de Educación Primaria, presentó un podcast en el que analizaban cómo las redes sociales y el marketing digital influyen en nuestras compras y en las decisiones de consumo, detalla en un comunicado el Gobierno de Navarra.

En la categoría de 1º y 2º de la ESO, el equipo ganador fue 'Curiosity' del Colegio Luis Amigó de Mutilva, cuyos participantes presentaron el podcast titulado 'Cibersave', que trata sobre "los peligros de las compras impulsivas en internet" y sobre cómo las redes sociales y las empresas "utilizan nuestros datos personales para influir en lo que compramos".

En la tercera y última categoría, resultó ganador el equipo 'Berrioklik', del IES Berriozar, quienes reflexionaron en su podcast sobre "el consumo irresponsable provocado por las redes sociales". A través de una entrevista a una 'influencer' de moda y a uno de sus seguidores, demostraron cómo las redes "fomentan la necesidad constante de comprar para seguir las tendencias".

El director general de Comercio y Consumo hizo entrega de un diploma y una tablet a todos los integrantes de los equipos ganadores. Ezcurra elogió los trabajos presentados y apeló a poner en práctica todo lo aprendido para "realizar y fomentar un consumo responsable". "Tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones, por pequeñas que sean, tienen un impacto muy importante en nuestro entorno", dijo.

DIRECTOS A LA FASE AUTONÓMICA

De los 21 equipos navarros presentados, correspondientes a seis centros educativos de Navarra, 13 completaron la primera actividad centrada en el recorrido por la Ciudad virtual de Consumópolis. De ellos, 12 realizaron la segunda actividad, consistente en la grabación de un podcast informativo sobre consumo responsable. Finalmente, presentaron solicitud de participación a la fase autonómica un total de nueve equipos que reunieron la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria y de los que salieron los tres equipos ganadores.

Tras superar esta primera fase autonómica, los tres equipos premiados pasarán ahora a concursar con los ganadores del resto de Comunidades Autónomas en la fase final estatal. Este concurso se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.