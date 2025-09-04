Comienza el curso escolar en Navarra con 116.123 estudiantes, el 67,8% matriculado en la red educativa pública

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2025/2026 comienza este jueves en Navarra con un total de 116.123 estudiantes, un 67,8% de los cuales (78.800) están matriculados en la red educativa pública mientras el resto, 36.930, lo ha hecho en centros privados concertados y 493 en centros privados no concertados.

Según el Gobierno foral, es la primera vez que la tasa neta de escolaridad en el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años en centros educativos públicos ha superado el 50% situándose en este segundo curso de gratuidad del ciclo en el 50,09%.

El consejero de Educación del Ejecutivo navarro, Carlos Gimeno, ha presentado los datos de este curso en el que serán 4.754 los nuevos alumnos de 3 años que comenzarán sus clases, de los cuales 2.901 se incorporan a colegios de la red pública (61%) y 1.853 a la concertada. De ese total, 3.350, el 70%, son estudiantes se han matriculado en los modelos lingüísticos A y G y 1.404 en los modelos B y D.

Además, ha indicado, si en el curso 2023/2024 la tasa neta de escolaridad en el primer ciclo de Infantil (ciclo 0-3) se situaba en el 43,29%, el año pasado, primer curso con gratuidad en este ciclo en Navarra, la tasa se elevó al 48,82% y este curso 2025/2026 será ya del 50,09% en los centros educativos públicos.

Por etapas, el segundo ciclo de Infantil contará este año con 15.503 estudiantes (9.664 en centros públicos y 5.839 en centros concertados). En Educación Primaria están matriculados 39.632 alumnos, de los que 25.966 estudiarán en centros públicos y 13.666 en centros concertados; en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se computan 30.353 (19.349 en centros públicos y 11.004 en concertados) y en Bachillerato el número de matrículas asciende a 9.239 (5.533 en centros públicos y 3.706 en los concertados).

Por modelos lingüísticos, los modelos A (enseñanza en castellano con euskera como asignatura) y G (enseñanza en castellano) suman un total de 88.677 estudiantes, mientras que las matrículas de los modelos B (enseñanza en euskera con castellano como asignatura) y D (enseñanza en euskera) suman 27.334. Además, 36.131 estudiantes participan en el programa de aprendizaje de inglés (PAI), de los que 34.295 están matriculados en los modelos A y G, y 1.836 en los modelos B y D. Además, 391 alumnos estudiarán el programa PAL (alemán), 274 el PAF (francés) y 2.799 lo harán en el AG-Br (Convenio British).

PLANES DE REFUERZO

El curso que ahora empieza va a estar focalizado en la extensión de los planes de refuerzo de las competencias lectora y matemática del alumnado. En concreto, el departamento de Educación desplegará el Plan de Refuerzo de la Competencia Lectora al primer ciclo de la Educación Primaria y 3º curso de Infantil. La novedad es que el Plan de Refuerzo de la Competencia lectora llega a Primaria tras haberse desarrollado ya en el curso 2024/2025 entre el alumnado de 3º y 4º de ESO.

Así, los institutos de educación Secundaria y los diez centros navarros de Infantil y Primaria que albergan estudios hasta 2º de ESO van a seguir disponiendo de dos horas de coordinación por modelo lingüístico y de un plan de formación al profesorado enfocado en las estrategias de lectura. Una parte del esfuerzo irá dirigido a asegurar que se trabajan correctamente todos los requisitos previos imprescindibles para llegar a la adquisición de la lectoescritura y más tarde a la comprensión, ha precisado el Gobierno.

En consonancia con el trabajo que desarrolla el Centro de Recursos para la Equidad de Navarra (CREENA), se hará hincapié en detectar cuanto antes las dificultades de comprensión lectora. Además, un 20% de los centros públicos de Primaria y Secundaria de Navarra van a ser objeto en este curso de un Plan de Refuerzo de la Competencia Matemática para el que habrá un equipo de asesores liberados que ya han recibido formación específica del Ministerio. Dispondrán de horas de coordinación y preparación de materiales, así como de formación específica.

BAJADA DE RATIOS

Se trata del primer curso escolar tras la firma en abril del Pacto para avanzar en la Equidad y la calidad educativa, que va a suponer nuevas rebajas de ratios y el refuerzo horario en todas las etapas educativas. Gracias a ese pacto alcanzado por el departamento con las centrales sindicales ANPE, AFAPNA y UGT se aplicará una bajada de ratios en los centros educativos con alumnado más vulnerable manteniendo la ratio de 20 alumnos en segundo ciclo de educación infantil en centros con índice negativo y con 1.000 horas consolidadas desde el pasado curso 2024/2025 en la mejora de la atención a la diversidad, ha añadido.

El Pacto también posibilitará ampliar la extensión desde Infantil a Primaria de la ratio a 22 en este curso 2025/2026 y de la ratio 20 para los cursos 2026/2027 y 2027/2028 para centros con índice negativo, con la extensión progresiva a todos los cursos de Educación Primaria de esta bajada de ratios, empezando en el curso 2025/2026.

El Pacto supone la bajada de ratio general con una nueva ratio de 23 alumnos desde 1º de Infantil, a partir del curso 2025/2026 y la bajada de ratio general con una nueva ratio de 23 alumnos desde 1º de Primaria, a partir de este curso. Las tres medidas anteriores se trasladarán a los cursos siguientes hasta completar la bajada de ratios en todos los niveles de cada etapa, manteniéndose las ratios pactadas, como mínimo, durante la vigencia del Pacto.

Asimismo, el acuerdo supondrá una bajada de ratio general con nueva ratio de 28 alumnos desde 1º de ESO, a partir del curso 2026/2027 y el compromiso de trasladar progresivamente esta medida a los cursos siguientes hasta completar la bajada de ratio en todos los cursos de la etapa de ESO.

En cada curso escolar se realizará una dotación de al menos 270 horas de refuerzo de profesorado a centros que impartan Secundaria o Formación Profesional Básica. Para ello se desarrollará una herramienta similar a la del índice de refuerzo de plantilla que se utiliza para el reparto de las horas en Infantil y Primaria para determinar con ella a qué centros de Secundaria o Formación Profesional afectará la medida. Estas ratios se mantendrán, como mínimo, durante toda la vigencia del Pacto. En todo caso, podrán ser revisadas si así se concluyera de la herramienta de análisis obtenida como resultado del 'Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y ratios' que está desarrollando NASTAT, en colaboración con la UPNA.

CICLO 0-3

Se trata de un nuevo curso con gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil 0-3 que tendrá 106 escuelas infantiles en funcionamiento en 95 municipios navarros, 99 de ellas de titularidad municipal y 7 propiedad del dpartamento de Educación. El Gobierno ha triplicado el presupuesto para financiar los convenios con las entidades locales titulares de escuelas infantiles y a finales de este año se habrán creado además 1.400 nuevas plazas 0-3 en Navarra, avanzando en el objetivo de la universalización del ciclo. Arranca también el pilotaje del primer centro educativo navarro 0-12 años, en el colegio Hilarión Eslava de Burlada.

TRANSPORTE Y COMEDOR

El curso tiene el transporte escolar garantizado, con 272 rutas de autobús adjudicadas y 114 rutas de taxi complementarias contratadas, además de las ayudas individualizadas, a través de una red tejida por el Dpartamento de Educación.

La aprobación de un nuevo Decreto Foral que regula la actividad de los comedores escolares después de 33 años de vigencia del anterior "ha transformado totalmente este servicio convirtiéndolo en un espacio plenamente educativo con la novedad de que el alumnado del primer ciclo de Infantil de colegios dependientes de Educación disfrutará del derecho a ayudas de comedor a partir de este curso".