Comienzan este miércoles las obras de asfaltado de la calle Ansoáin del barrio de Rochapea

Las obras de asfaltado de la calle Ansoáin, en el barrio de Rochapea, comenzarán este miércoles a primera hora de la mañana. El objetivo es que concluyan a última hora de la tarde del viernes, tras haber renovado todo el tramo que discurre entre la travesía Padre Tomás de Burgui y la avenida de Marcelo Celayeta. Los trabajos, con un coste de 48.000 euros, suponen la última fase de las obras de mejora de la caminabilidad en esta vía, que arrancaron el pasado 4 de agosto.

Las actuaciones arrancarán a las siete de la mañana de este miércoles, con la instalación de vallas señalizando el corte de la vía y avisando en las calles adyacentes. Los trabajos comenzarán con un fresado de la calzada de cinco centímetros de profundidad en el cruce de la calle Ansoáin con la travesía Padre Tomás de Burgui. Además, se procederá a la retirada de adoquines en la zona más próxima a la avenida de Marcelo Celayeta. Se prestará especial atención a las zonas de la parada de bus, donde el fresado será de 15 centímetros, para sanear el firme. Una vez realizado el fresado, se verterán las capas más gruesas de base en la zona de los antiguos adoquines y las paradas de autobús, así como en los pasos de peatones elevados.

El jueves, los trabajos se centrarán en el pintado de la señalización horizontal en el cruce con la travesía Padre Tomás de Burgui, con intención de poder abrirlo al tráfico esa misma tarde, siempre y cuando la climatología no ralentice las obras. Una vez abordado ese cruce, los trabajos se trasladarán al resto de la calle Ansoáin, que se asfaltará con 3 centímetros de grosor, y al tramo de la calle San Blas ubicado entre la calle Ansoáin y el paso de peatones situado en el centro de la vía.

Ya el viernes, las tareas se centrarán en el pintado de toda la señalización horizontal, incluyendo los paseos de peatones y las paradas de transporte urbano comarcal. El objetivo es que el mismo viernes, a última hora de la tarde, pueda reabrirse al tráfico toda la zona. No obstante, si quedaran pendientes labores de pintado, sobre todo las referidas a plazas de aparcamiento, éstas se llevarán a cabo el lunes 27, ha informado el Ayuntamiento.

DESVÍOS DE VILLAVESAS Y AVISOS AL VECINDARIO

El tráfico por la zona se verá afectado debido a estos trabajos de asfaltado. Es por ello que el Ayuntamiento de Pamplona ya ha dado aviso a los garajes comunitarios y comercios afectados y, desde el pasado viernes, se han instalado carteles informativos. Los aparcamientos de superficie en la zona afectada por las obras estarán prohibidos desde las 22 horas de este martes hasta el fin de los trabajos.

Por su parte, las líneas de autobús que transitan por la vía también adaptarán su recorrido. En concreto, se trata de las líneas 3 y 21, circulares, que va desde Ansoáin hasta el Casco Antiguo. En ambos casos, se desviarán por la calle Ostoki.

El asfaltado es la fase final de las obras de mejorar de la caminabilidad en la calle Ansoáin, en el tramo comprendido entre la travesía Padre Tomás de Burgui y la avenida de Marcelo Celayeta, que han incluido la adaptación de varios pasos peatonales, el avance de paradas de transporte urbano y la ampliación de aceras. Las obras quedarán terminadas para finales de octubre.