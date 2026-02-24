La comisión de investigación del Parlamento foral se ratifica en enviar la incomparecencia de Entrecanales a la Fiscalía

Archivo - La presidenta de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Irati Jiménez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas ha decidido este martes en una reunión interna trasladar a la Fiscalía la incomparecencia del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que en dos ocasiones no ha acudido a la citación de la comisión.

Esta decisión deberá ser formalizada por la Mesa de la Cámara, tal y como prevé el reglamento del Parlamento, presumiblemente en la reunión del próximo lunes, 2 de marzo. Sólo Vox se ha posicionado en contra de llevar el asunto a la Fiscalía.

A su vez, la comisión de investigación ha resuelto no tomar en consideración el poder de representación otorgado por Acciona Construcción a Eduardo Montes, gerente de departamento de Zona Norte de Acciona Construcción en España, que compareció la semana pasada.