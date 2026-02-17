La comisión de investigación del Parlamento de Navarra cita a Óscar Arizcuren y descarta las nuevas solicitudes de UPN

Archivo - Óscar Arizcuren, exvicepresidente de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas ha acordado este martes citar a Óscar Arizcuren, quien fuera vicepresidente de UPN y que recibió en una empresa de su propiedad pagos de Servinabar.

La comparecencia de Arizcuren, que tendrá lugar previsiblemente el 24 de marzo, ha sido aprobada a instancias de Contigo-Zurekin, con el apoyo de todos los grupos, salvo EH Bildu, que se ha abstenido -Vox también había solicitado llamar a Arizcuren al Parlamento-.

Esta comparecencia deberá versar, según la petición de Contigo-Zurekin, sobre "cualquier información relevante que pudiera tener sobre los procesos de contratación y las adjudicaciones objeto de esta comisión de investigación, así como de las relaciones y actuaciones de las personas físicas y jurídicas investigadas en la Causa Especial 20775/2020".

Por contra, la comisión ha rechazado la petición de UPN de que comparecieran los trabajadores, socios y responsables de la empresa Servinabar que hayan facturado algo a la firma.