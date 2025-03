El comisionado del Corredor Atlántico dice que se trabaja "a velocidad de crucero" para que el TAV "sea una realidad"

Dice que "es una carrera de fondo" y "no hay que poner una fecha", y que no hay "riesgo" de que Navarra quede fuera del Corredor Atlántico

PAMPLONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Corredor Atlántico -dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-, José Antonio Sebastián, ha afirmado este lunes en Pamplona que se está trabajando "a una velocidad de crucero" para que la llegada de la alta velocidad sea "una realidad" y llegue "lo antes posible" a la Comunidad foral. "Trabajamos con Navarra y con otras comunidades autónomas en una velocidad de crucero adecuada para que, sin ponerle fechas, llegue lo antes posible", ha indicado.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una jornada en la CEN sobre infraestructuras ferroviarias y tras mantener una reunión con el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, y el secretario general de la CEN, Carlos Fernández.

"Navarra no forma parte del Corredor Atlántico hasta el año 2021, con la penúltima reforma, no la del año 2024, con lo cual, nosotros estamos corriendo todo lo que no se había corrido hasta ahora para desarrollar la conexión de infraestructura necesaria para Pamplona", ha apuntado Sebastián, que ha añadido que "esto es una carrera de fondo, no un sprint". "No hay que ponerle una fecha, hay que trabajar todo el día para desarrollarlo", ha dicho.

En respuesta a los medios de comunicación, ha asegurado que no existe ningún riesgo de que Navarra quede fuera del Corredor Atlántico. "Ninguno. Más corto y más breve no lo puedo decir", ha subrayado Sebastián, que también ha incidido en que "se está trabajando mucho, muy importante y muy fuerte, con las inversiones".

Sobre la plataforma creada en Navarra por más de 40 entidades para "ayudar" al Gobierno de Navarra a "acelerar" la llegada del TAV a la Comunidad foral, Sebastián ha señalado que "hay muchas plataformas en muchos lugares". "Estoy todos los días en todas las comunidades autónomas con los consejeros, con las asociaciones empresariales, con las plataformas, y no tenemos absolutamente ningún problema en dar cuantas explicaciones hay", ha afirmado.

Ha añadido Sebastián que "muchas veces no podemos ir más rápido porque normalmente muchas veces nos falta la letra o la música". "La letra significa los proyectos, los estudios informativos, las declaraciones de impacto ambiental, sin esa letra, por mucho que tengamos música, que son las inversiones y ahora tenemos fondos comunitarios para hacerlo, pues no podemos hacer esas infraestructuras", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que "en Navarra perdimos mucha de esa letra, caducaron estudios informativos, caducaron determinadas acciones y ahora estamos a una velocidad de crucero licitando y haciendo para que esto sea una realidad".

"El Corredor Atlántico, en los últimos seis años, tiene un volumen de inversión media de 1.153 millones de euros. El año pasado licitamos 1.420 millones, por lo tanto, ya muy por encima de la media. En los tres primeros meses del año llevamos 1.002 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que gracias a los fondos europeos que estamos recibiendo en 2025 y 2026 vamos a licitar obras en el Corredor Atlántico por valor superior a los 2.500 millones de euros. Entre ellas, las obras que se puedan hacer para avanzar en la llegada de la alta velocidad a Navarra", ha dicho.

En cuanto al estado de las obras, ha señalado que "tenemos un tramo que es entre Pamplona y Castejón, muy avanzado, con obras ya finalizadas, con obras en ejecución, con obras en licitación", y hay otro tramo entre Castejón y Zaragoza donde se está "intentando terminar los estudios que nos lleven a poder licitar esas obras".

A la pregunta de si los plazos que propone la plataforma son "realistas", Sebastián ha respondido que "hay veces que pueden ser realistas y otras veces que no" y que "habrá cosas que lleguen en esos tiempos y otras que puedan no llegar".

Por su parte, el consejero Chivite ha destacado la "cordialidad" de la reunión, que se enmarca en la "relación habitual" entre las entidades. "El ambiente de trabajo es cordial. El tema de la plataforma, pues hay cosas que hay que modular, que ya hemos estado tratando", ha manifestado, tras añadir que "la disposición del Gobierno ha sido y es total a seguir trabajando conjuntamente".

También ha apuntado que en lo referente al TAV "hay más obra que nunca, hay más inversión que nunca", pues "hasta 2019 solo se habían invertido 73 millones" mientras que en 2025 "hay 300 millones ejecutados y otros 300 millones en obra". Este tipo de obras, ha dicho Chivite, "son a muy largo plazo, son proyectos muy complejos".

"En lo que venimos trabajando con el Ministerio, con Adif y con el Comisionado es, en una comunidad pequeña como la que tenemos, cómo podemos avanzar determinados proyectos", ha indicado. Según ha manifestado, "la colaboración es continua y muy eficiente, con resultados", si bien "la competencia es plenamente del Ministerio". "Nosotros lo que hacemos es intentar ayudarles a que cuanto antes podamos utilizar esta infraestructura", ha comentado, tras incidir en que "estos proyectos no dependen de una sola administración, son proyectos muy complejos que dependen de muchas administraciones".

En este momento, ha explicado, los "proyectos principales" están en la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. "Estas declaraciones cuestan años, estamos trabajando y colaborando para que sea lo antes posible", ha subrayado.

En cuanto a los temas abordados en la reunión previa, el consejero ha remarcado que "hemos coincidido los tres" en que "no vamos a perder mucho tiempo en hablar de lo que fue o de lo que habría pasado". "Hemos coincidido en que nosotros lo que estamos es para solucionar. No para exigir, sino para colaborar. Simplemente eso, no ha habido que hacer mucha más modulación", ha remarcado.

Desde la CEN, Carlos Fernández ha compartido que el "clima" de la reunión ha sido "muy cordial" y ha apuntado que la plataforma "nace para ayudar". "La cordialidad estaba, está y va a seguir estando. Yo creo que nos ha servido este encuentro para aclarar las posibles discrepancias, que no las había, y para poner el foco en lo que nos une, que es que a todos los que estamos aquí hoy lo que queremos es impulsar en la medida de lo posible la llegada del tren y el desarrollo de las obras que ya se están acometiendo", ha dicho.