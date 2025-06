El comité dice que la huelga del TUC desde el 1 de julio "podría evitarse si la empresa actuase con responsabilidad"

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TCC Moventis, adjudicataria del servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC), ha afirmado que la huelga indefinida convocada a partir del 1 de julio "ante la falta de avances en la negociación" del convenio se "podría evitar si la empresa actuase con responsabilidad".

"Ante la falta de avances en la negociación, la plantilla se ha visto obligado a iniciar una huelga indefinida a partir del 1 de julio, afectando al servicio durante las fiestas de San Fermín, algo que se podría evitar si la empresa actuase con responsabilidad", han indicado en un comunicado.

En concreto, el comité ha criticado que "la dirección de la empresa no ha hecho ninguna propuesta real que permita avanzar en la negociación del convenio colectivo". "Tras meses de paros, y con un gesto de responsabilidad por parte de la representación sindical suspendiendo temporalmente las movilizaciones, el personal se encuentra con una nueva maniobra de dilación", han remarcado.

Según han apuntado, "la empresa ha presentado supuestas ofertas que dependen de condiciones que sabe que no se van a cumplir, o cuya efectividad no puede ser verificada". "Esto no es negociar: es bloquear el acuerdo mediante falsas concesiones", han advertido.

El comité ha pedido "comprensión" a la ciudadanía y ha destacado que "la responsabilidad del conflicto es exclusivamente de la empresa, que sigue beneficiándose de un servicio público mientras niega avances a quienes lo sostienen día a día".