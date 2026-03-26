El comité de INTIA presenta a la empresa una propuesta de aplicación de la tabla salarial para "facilitar un acuerdo"

Concentración convocada por el comité de empresa de INTIA en protesta por "la discriminación salarial que sufren los trabajadores subrogados" - UGT

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de INTIA ha presentado a la empresa pública "una propuesta concreta" para la aplicación de la tabla salarial "pensada para facilitar un acuerdo y avanzar en la solución del conflicto" por la "discriminación salarial que sufren los trabajadores subrogados".

"Ahora estamos a la espera de una respuesta. Por ello, emplazamos a la empresa a que se pronuncie antes del 31 de marzo. Consideramos que ha habido tiempo suficiente y no es razonable seguir alargando esta situación", ha indicado desde el comité en un comunicado.

Según han remarcado, "lo que está en juego sigue siendo lo mismo: la igualdad". "Las personas trabajadoras subrogadas en enero de 2025 seguimos defendiendo algo básico, algo que no debería estar en discusión: que a igual trabajo y misma categoría profesional le corresponda el mismo salario. No estamos pidiendo nada extraordinario. No estamos reclamando privilegios. Estamos exigiendo igualdad", han reivindicado.

Desde el comité han criticado que "la diferencia salarial con nuestros compañeros y compañeras, según categoría y circunstancias, ronda entre un 15% y un 20%". "Una brecha que no tiene justificación", han incidido.

Según han añadido, "seguimos apostando por el diálogo y por alcanzar un acuerdo justo". "Hay margen para entenderse si existe una voluntad real. Pero también queremos dejarlo claro: la igualdad no es negociable. No vamos a aceptar diferencias injustificadas ni un trato inferior. Si no hay avances reales, mantendremos y reforzaremos las movilizaciones", han manifestado.

En este sentido, han afirmado que "no estamos pidiendo más que nadie, estamos pidiendo lo que nos corresponde: misma categoría, mismo salario".