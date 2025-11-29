El comité de TCC está "esperanzado" de alcanzar una solución a la huelga pendiente de una reunión el martes con la MCP

Concentración de trabajadores de las villavesas frente al Palacio de Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de TCC, empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano en la Comarca de Pamplona, se ha mostrado este sábado "esperanzado" con poder llegar a una solución a una huelga que ya se prolonga desde el pasado mes de febrero y que llegó, incluso, a ser indefinida en la primera quincena de julio. En este sentido, el próximo martes, la representación de la plantilla mantendrá una nueva reunión con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante una concentración frente al Palacio de Navarra en la que ha participado alrededor de un centenar de personas. Una movilización que se ha desarrollado en el marco de la jornada de huelga de este sábado que se desarrolla desde las 13.55 horas y hasta las 23.30 horas hasta la finalización del servicio diurno.

Longás ha explicado que "no tenemos todavía" cifra de seguimiento del paro si bien ha remarcado que "sí que ha habido compañeros y compañeras que han hecho la jornada de tarde de paros". TCC, por su parte, ha afirmado que "el seguimiento de los paros es del 40% por lo que en estos momentos se está prestando un 83% de servicio con respecto a un sábado ordinario".

Alberto Longás ha explicado que hace una semana el comité mantuvo una reunión con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y, el próximo martes, mantendrán un nuevo encuentro. La semana pasada también se reunieron con el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, quien "nos transmitió que lo que estábamos pidiendo era algo lógico: el tema de descansos, de mejoras en las líneas". "Eso es lo que se pidió a la Mancomunidad, que es ahí donde pueden poner algo encima de la mesa, así que estamos con esperanza de que aporten alguna solución", ha indicado.

Ha explicado que el comité solicitó mantener una reunión con el Gobierno de Navarra y "nos fue denegada". "Entendíamos que el Gobierno de Navarra es quien pone el 60% del coste del transporte urbano" pero "no se nos concedió esa reunión que pedíamos". Tampoco hay previstas nuevas reuniones con TCC que, ha explicado, "no se mueven" de la última propuesta realizada.

Longas ha reiterado que "estamos con esperanza" porque "lo que nos han transmitido en las dos reuniones, tanto Mancomunidad como el Ayuntamiento", ha sido que sus peticiones "son lógicas". "Se está pidiendo una mejora en los descansos, que ni siquiera se cumple esa media hora fraccionada que tenemos en el convenio", ha criticado.

Ha admitido que en la plantilla "evidentemente merma tantos meses de conflicto", pero "aquí seguimos y los compañeros y compañeras están aquí presentes".

Preguntado sobre si el comité contempla nuevos paros de cara al mes de diciembre, ha señalado que "tenemos unas fechas de paros" para "días concretos", pero ha preferido "esperar a ver qué sale de esa reunión y a ver si se puede ir avanzando".