El comité de VW Navarra valora el anuncio sobre Sagunto y destaca que la Comunidad foral aspira al montaje de celdas

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales (UGT), ha dado una "trascendencia positiva" al anuncio del grupo automovilístico de instalar en Sagunto una planta de baterías, "en tanto en cuanto son inversiones que se quedan en nuestro país y son importantísimas para el futuro del vehículo eléctrico en España".

Además, Morales ha valorado, en declaraciones a Europa Press, que Navarra opta a la instalación de una planta para el montaje de celdas en Volkswagen Navarra o en su entorno.

El presidente del comité de la fábrica de Landaben ha reconocido que "no éramos muy optimistas de que Navarra fuera adjudicataria de un proyecto de las características" de la planta de baterías anunciada para Sagunto. "Para instalar esta giga planta tienes que tener unas infraestructuras que no tenemos en Navarra y no podemos tener, como un puerto, que Sagunto tiene como uno de los elementos importantes", ha indicado.

No obstante, ha afirmado que Navarra sí opta a tener una fábrica para el montaje de celdas. Así, ha explicado que el proceso relacionado con las baterías consta de tres fases: la extracción del litio, la fabricación de las celdas -que es la que se instalará en Sagunto-, y el montaje y conexión de las celdas. Alfredo Morales ha señalado que, para esa tercera fase, "el propio grupo establece que las plantas se pongan lo más cerca posible de las matrices". "Apostamos por ese proceso y consideramos que sería factible, viable y necesario que estuviera en la propia fábrica o en su entorno", ha señalado.

En ese sentido, ha explicado que esta posibilidad está en "fase de estudio y valoración" en las planteas de Seat en Martorell y de Volkswagen Navarra "para ver si es viable en una ubicación o en dos", es decir, que cada fábrica dispusiera de su planta de montaje de celdas. Esta segunda sería la opción que defiende el comité de empresa de Volkswagen Navarra.