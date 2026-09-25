La compraventa de viviendas en Navarra aumenta en julio un 26,4% interanual

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PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en el mes de julio alcanzó un total de 652 operaciones, lo que supone un aumento del 26,4% en términos anuales y un descenso del 8,8% con respecto al mes anterior, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra.

El 84,4% de las viviendas transmitidas por compraventa son libres y respecto al mismo mes del año anterior aumentan un 13,2%. La compraventa de viviendas protegidas aumenta un 240% en el último año.

El 67,5% son usadas y en términos anuales se registra un aumento del 5,8%. La compraventa de viviendas nuevas aumenta un 112% respecto al mismo mes de 2025.

En cuanto al número total de fincas, en el mes de julio se inscribieron un total de 2.966 fincas en los registros de propiedad de la Comunidad foral, un 0,4% más que hace un año; las fincas rústicas aumentan un 5,6% y las fincas urbanas disminuyen un 1,7%.

El 85,9% de las compraventas registradas en julio corresponden a fincas urbanas y el 14,1% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 62,5% son compraventas de viviendas. En términos anuales la compraventa de fincas urbanas aumenta un 17,2% y la de fincas rústicas disminuye un 44,7%. En términos mensuales la compraventa de fincas urbanas disminuye un 11,2% y la de fincas rústicas un 36,4%.

A nivel nacional, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad en el mes de referencia es de 205.870, lo que supone un 1,8% menos que en julio de 2025. En términos anuales, el número de compraventas disminuye un 3,8%. Por su parte, el número de viviendas transmitidas por compraventa disminuye un 5,1% en términos anuales.