PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas registradas en Navarra disminuye en agosto un 5,3% respecto al mismo mes de 2025, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

En total, en el mes de agosto se inscribieron 2.574 fincas en los registros de propiedad de la Comunidad foral, un 6,4% menos que hace un año; las fincas rústicas disminuyen un 14,6% y las fincas urbanas disminuyen un 1,7%.

En España, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad en el mes de referencia es de 162.007, lo que supone un 4,4% más que en agosto de 2025.

El 88,1% de las compraventas registradas en agosto corresponden a fincas urbanas y el 11,9% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 61% son compraventas de viviendas.

En términos anuales, la compraventa de fincas urbanas disminuye un 9,1% y la de fincas rústicas un 62,3%. En términos mensuales, la compraventa de fincas urbanas disminuye un 15,6% y la de fincas rústicas un 30,4%. En España, en términos anuales, el número de compraventas aumenta un 3,5%.

La compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en el mes de agosto alcanza un total de 537 operaciones, lo que supone un descenso del 5,3% en términos anuales y un descenso del 17,6% con respecto al mes anterior.

Según el régimen de protección, el 89,4% de las viviendas transmitidas por compraventa son libres y respecto al mismo mes del año anterior disminuyen un 7,9%. La compraventa de viviendas protegidas aumenta un 23,9% en el último año.

En función del estado de las viviendas objeto de compraventa, el 68,5% son usadas, y en términos anuales se registra un descenso del 13,8%. La compraventa de viviendas nuevas aumenta un 20,7% respecto al mismo mes de 2025.

En España, en términos anuales, el número de viviendas transmitidas por compraventa aumenta un 3,4%.