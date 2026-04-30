Comptos sugiere realizar campañas que animen a la participación en el programa de detección precoz de cáncer de útero

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero y, en él sugiere que se incida en campañas que animen a la participación, especialmente en el tramo de edad entre 35 y 40 años, donde se considera que la respuesta es baja.

El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que la causa el virus del papiloma humano (VPH), con incidencia sobre todo en mujeres de entre 30 y 60 años. Se trata de un virus muy frecuente que se transmite a través de las relaciones sexuales. El sistema inmunológico lo hace desaparecer en la mayor parte de los casos. En caso contrario, al cabo del tiempo y de manera excepcional, puede derivar en cáncer. La tasa de mortalidad es de 1,5 entre 100.000 personas.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra comenzó con el diseño del programa en 2019, aunque la pandemia lo interrumpió. El proceso se retomó en 2021. Además del cribado generalista, objeto del programa de detección precoz, hay otras dos estrategias contra la enfermedad: vacunación y educación sexual para reducir conductas de riesgo.

Entre 2023 y 2025, se invitó a casi 100.000 mujeres a participar en el programa, el 99% de la población diana. La no invitación al resto se debió a la falta de datos identificativos sobre las personas, expone el informe.

El programa ha dividido a la población en dos grupos. Por un lado, las personas de 25 a 29 años, a las que se hace una citología cada tres años. Por otro, las de entre 30 y 65 años, a las que se ofrece una prueba de VPH cada cinco años.

La tasa de participación en 2023, 2024 y 2025 se sitúa en el 70, 68 y 54% respectivamente. No obstante, el último porcentaje no es definitivo porque aún se pueden entregar muestras correspondientes a las invitaciones de 2025.

El informe señala que la tasa de participación, a pesar de las campañas de difusión y los recordatorios, se aleja de la esperada en el diseño del programa. Se observa una baja respuesta en mujeres de entre 35 y 40 años.

Las muestras las analiza el Servicio de Anatomía Patológica. De las 58.000 muestras procesadas, un 95% son negativas. Las medidas previstas para los casos positivos detectados se han aplicado a todas las personas que las han precisado.

El informe concluye que el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero se ha diseñado, organizado y coordinado de manera adecuada. La aplicación informática que lo gestiona es un elemento clave para su buen funcionamiento. Por eso, la Cámara de Comptos recomienda completar los datos de las personas en dicha herramienta, para poder invitar a toda la población diana. También sugiere que se incida en campañas que animen a la participación, especialmente en el tramo de edad entre 35 y 40 años.

Entre 2023 y 2025, se invitó a casi 100.000 personas a participar en dicho programa y la participación ha rondado el 70%.

El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que la causa el virus del papiloma humano (VPH), con incidencia sobre todo en mujeres de entre 30 y 60 años. Se trata de un virus muy frecuente que se transmite a través de las relaciones sexuales. El sistema inmunológico lo hace desaparecer en la mayor parte de los casos. En caso contrario, al cabo del tiempo y de manera excepcional, puede derivar en cáncer. La tasa de mortalidad es de 1,5 entre 100.000 personas.

Según recoge Comptos, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra comenzó con el diseño del programa en 2019, aunque la pandemia lo interrumpió. El proceso se retomó en 2021. Además del cribado generalista, objeto del programa de detección precoz, hay otras dos estrategias contra la enfermedad: vacunación y educación sexual para reducir conductas de riesgo.

Entre 2023 y 2025, se invitó a casi 100.000 mujeres a participar en el programa, el 99% de la población diana. La no invitación al resto se debió a la falta de datos identificativos sobre las personas.

El programa ha dividido a la población en dos grupos. Por un lado, las personas de 25 a 29 años, a las que se hace una citología cada tres años. Por otro, las de entre 30 y 65 años, a las que se ofrece una prueba de VPH cada cinco años.

La tasa de participación en 2023, 2024 y 2025 se sitúa en el 70, 68 y 54% respectivamente. No obstante, el último porcentaje no es definitivo porque aún se pueden entregar muestras correspondientes a las invitaciones de 2025, ha añadido Comptos.

El informe señala que la tasa de participación, a pesar de las campañas de difusión y los recordatorios, se aleja de la esperada en el diseño del programa. Se observa una baja respuesta en mujeres de entre 35 y 40 años.

Las muestras las analiza el Servicio de Anatomía Patológica. De las 58.000 muestras procesadas, un 95% son negativas. Las medidas previstas para los casos positivos detectados se han aplicado a todas las personas que las han precisado.

El informe concluye que el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero se ha diseñado, organizado y coordinado de manera adecuada. La aplicación informática que lo gestiona es un elemento clave para su buen funcionamiento. Por eso, la Cámara de Comptos recomienda completar los datos de las personas en dicha herramienta, para poder invitar a toda la población diana. También sugiere que se incida en campañas que animen a la participación, especialmente en el tramo de edad entre 35 y 40 años.