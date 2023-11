Concentración frente a la sede del PSN en Pamplona en contra de la amnistía

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este lunes frente a la sede del PSN en Pamplona en contra de la amnistía, lanzando consignas como 'Sánchez, dimite, Navarra no te admite' o 'Igualdad ante la ley', portando banderas de España y carteles con mensajes como 'No a la amnistía, PSOE traidor, Chivite cobarde'.

En la concentración, que ha comenzado hacia las 20 horas, han estado presentes el nuevo presidente de Vox Navarra, José María García Elorz, y los dos parlamentarios de Vox, Maite Nosti y Emilio Jiménez.

Durante el desarrollo del acto se han coreado lemas como 'Que te vote Txapote', 'Yo soy español, español, español', o 'Bote, bote bote, socialista el que no bote'. También se han lanzado consignas como 'Puigdemont a prisión', 'España una y no cincuenta y una', o 'España unida jamás será vencida', y se ha pedido la dimisión tanto de Pedro Sánchez como de María Chivite.

En la concentración también se han escuchado proclamas como 'Viva Navarra' o 'Viva España', 'Sánchez, traidor', 'Sánchez, pinocho, eres mentiroso', 'España no se vende' o 'Votante socialista, votante masoquista'. Además de frases como 'PSOE, traidor', se han lanzando consignas como 'No nos engañan, Cataluña es España', 'Por el poder no todo vale', 'Es un delincuente, no es un presidente', o 'Socialistas con terroristas'.