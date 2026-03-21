Una concentración en Pamplona muestra su solidaridad con el pueblo cubano y reclama el fin del bloqueo de la isla

Concentración en Pamplona en apoyo al pueblo cubano. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este sábado en Pamplona para mostrar sus solidaridad con el pueblo cubano y para exigir el "levantamiento inmediato del bloqueo" de la isla.

La movilización ha sido convocada por la plataforma Hegoak y ha tenido lugar a las 11.30 horas en la plaza Consistorial, donde se ha desplegado una pancarta con el lema 'Cuba libre. No al bloqueo'. Se han lucido varias banderas de Cuba y también alguna de Palestina.

Entre los asistentes se encontraban representantes políticos como la parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez; el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán; y la coordinadora de Podemos en Navarra, Neniques Roldán. También ha contado con la presencia del secretario general de CCOO Navarra, Josema Romeo.

Ioseba Jiménez y Ane Sánchez, en representación de la plataforma Hegoak, han leído, en castellano y euskera, un comunicado en el que han censurado que "una vez más el imperialismo vuelve a señalar a Cuba como objetivo de su hostilidad permanente", en este caso con "un bloqueo total del suministro petrolero a la isla".

Han afirmado que "no se trata de hechos aislados ni de coyunturas pasajeras" sino que "las amenazas actuales contra la soberanía cubana son la continuación de una política histórica de asfixia económica, agresión diplomática, guerra mediática y desestabilización política" para "castigar a un pueblo por haber decidido un camino propio".

Han señalado que "el bloqueo económico, comercial y financiero" es "el principal instrumento de esta agresión", cuyos efectos son "limitar el acceso a alimentos, medicamentos, energía, financiamiento y desarrollo tecnológico, afectando directamente a la vida cotidiana del pueblo cubano". "No es una sanción, es una forma de guerra económica que atenta contra el acceso a cualquier suministro básico para el pueblo cubano", han reprochado.

A todo ello han sumado "campañas de intoxicación, mentiras y desinformación, intentos de aislamiento internacional, chantajes sobre terceros países y el uso cínico del discurso de los derechos humanos como pretexto para justificar políticas coercitivas".

La plataforma Hegoak ha rechazado "estas amenazas imperialistas porque atentan no solo contra Cuba, sino contra la soberanía del pueblo cubano y el propio derecho internacional". "Defender a Cuba es defender el derecho de cualquier nación a decidir su futuro sin injerencias externas, sin chantajes económicos y sin tutelajes coloniales", han manifestado.

Por todo ello, han mostrado su "solidaridad activa con el pueblo cubano, con su resistencia y con su dignidad" y han exigido "el levantamiento inmediato del bloqueo, el fin de las políticas de agresión y el respeto pleno a la soberanía de Cuba". Asimismo, han llamado a la comunidad internacional a que "no permita semejante imposición, ya que la misma también afecta a todos los estados soberanos que deseen comerciar con Cuba".

Así, han destacado que "frente al imperialismo y sus amenazas", Cuba "no está sola". "El castigo colectivo contra su pueblo debe acabar", han reclamado.