Una concentración rechaza en Pamplona el "ataque imperialista" de EEUU e Israel contra Irán

Concentración en protesta por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este domingo en Pamplona, en el marco de una convocatoria de Palestinarekin Elkartasuna, para mostrar su rechazo al "ataque imperialista" de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La movilización, que responde a una convocatoria de este colectivo en las tres capitales vascas y Pamplona, ha tenido lugar a las 12.30 horas en la plaza Consistorial, donde se ha desplegado una pancarta con el mensaje 'Iranen aurkako eraso inperialistari ez' (No al ataque imperialista contra Irán). Se han podido ver banderas de Irán, de Palestina e ikurriñas y se han coreado consignas como 'Sionismo suntsitu' o 'Imperialismoa suntsitu' ('Destruir el sionismo', 'Destruir el imperialismo'.

En un manifiesto, Palestinarekin Elkartasuna ha afirmado que "esta nueva guerra responde a la estrategia imperialista de EEUU e Israel, que pretenden controlar Asia Occidental bajo sus intereses. Estados Unidos quiere que Israel, su fiel aliado, sea dueño de la región, y que no haya agentes que puedan cuestionar su hegemonía. De esta forma, Israel podría completar su proyecto colonial sin rival alguno". Para ello, ha indicado que "debilitar o derrotar a Irán es una condición indispensable" ya que "es el agente más fuerte que combate los intereses imperialistas estadounidenses e israelíes".

En este sentido, ha criticado las "negociaciones tramposas" mantenidas por EEUU con Irán en las que ha "querido imponer" a este país "dejar de enriquecer uranio, entregar las reservas de uranio enriquecido, suspender el programa de misiles balísticos intercontinentales y romper con la red de alianzas conocida bajo el nombre de Eje de Resistencia". "Han pretendido una capitulación total de Irán" y "ahora buscan imponer a través de la guerra lo que no han podido imponer a través de la diplomacia", ha reprochado.

Desde el colectivo han advertido que "la ofensiva imperialista tendrá un efecto negativo para los pueblos trabajadores y las fuerzas de resistencia de toda la región", pero también "es una cruel noticia para el pueblo palestino". Han asegurado que "si en la guerra triunfan EEUU e Israel, la entidad sionista tendrá las manos aún más libres para llevar a cabo la masacre contra el pueblo palestino y la colonización de sus tierras".

Por todo ello, Palestinarekin Elkartasuna ha censurado "firmemente este nuevo ataque imperialista" y ha llamado a "mostrar nuestro apoyo a la resistencia contra EEUU e Israel".