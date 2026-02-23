Una concentración en Sarriguren condena con "contundencia" el asesinato machista cometido el pasado viernes

Imagen de la concentración convocada por el movimiento feminista del Valle de Egüés como muestra de condena ante el asesinato machista cometido en Sarriguren - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una concentración convocada este lunes por el movimiento feminista del Valle de Egüés ha condenado con "contundencia" el asesinato machista cometido el pasado viernes, cuando un hombre mató presuntamente a su esposa, de 28 años, y acuchilló presuntamente a su madre, quien fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra.

Este lunes, el titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del agresor, que mató presuntamente a su esposa asestándole al menos 34 puñaladas en el domicilio conyugal, en Sarriguren.

La concentración se ha celebrado tras una pancarta con un mensaje en contra de las agresiones machistas: 'Eraso matxistarik ez. Basta ya'. En nombre del movimiento feminista del Valle de Egüés, Puy Remírez, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas junto con Edurne Calvillo, ha señalado que desde la creación del colectivo "nos hemos concentrado habitualmente para expresar el rechazo a la violencia machista, y en esta ocasión con mayor contundencia, puesto que ocurre a una vecina del valle".

"Pero no solo para denunciar la violencia machista, sino para exigir responsabilidades a hombres, que son directamente implicados, que dejen de pensar que esto es un problema que solo nos atañe a las mujeres, y a las instituciones. No queremos discursos vacíos, no queremos minutos de silencio, queremos implicación real", ha reivindicado, tras reclamar recursos que "ayuden a combatir la violencia machista de verdad".

"Nuestra labor es condenar una violencia que consideramos que es una violencia estructural, que es una violencia que transversalmente afecta a todos los ámbitos de la vida, que nos oprime de manera continua a las mujeres y que es la que queremos combatir", ha remarcado, tras considerar "necesario" que "la justicia tenga un enfoque feminista".

Preguntada por la respuesta ciudadana, ha respondido que "en este caso nos toca por cercanía, pero nos gustaría que la gente estuviera mucho más concienciada". "Este es un pueblo de 15.000 vecinos y vecinas, y lógicamente estamos impactadas en primera persona. Pero a mí me gustaría que el clamor que en este caso nos toca por cercanía se extendiera todas las veces, porque insisto en que esto es un problema estructural y que nos afecta en el día a día a las mujeres", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Calvillo, que ha remarcado que este caso "conmociona más porque te pilla al lado de tu casa", pero "es una consecuencia de toda esta estructura machista que se vive diariamente".

Tras considerar que esto "es la cúspide del iceberg", ha señalado que "también tenemos que hacer un poco de introspección, sobre todo hombres e instituciones", respecto a "lo que se puede hacer para evitar llegar a esto". En este sentido, ha destacado la importancia de la autodefensa, pero "previamente educación, concienciación, intentar no mirar para otro lado".

"Los minutos de silencio, el apoyo, el 'después de', está muy bien, pero si se pudiera evitar sería mejor. Medidas políticas de prevención, concienciación y sobre todo no mirar para otro lado y evitar decir 'exageradas'. La realidad es que nos están matando, nos están asesinando", ha subrayado.

"Nuestra labor no es juzgar, pero sí que es condenar, insistir y resistir diariamente y recordar a todo el mundo que esto es labor de todas las personas", ha indicado, tras considerar que son necesarios más medios por parte del Gobierno porque "las cifras están ahí, hablan por sí solas".

Posteriormente, ambas han dado lectura a un comunicado en el que han "denunciado con rabia, dolor y profunda indignación" lo ocurrido. "Este ataque no es un hecho aislado, es un feminicidio. Es la expresión más cruel y descarnada de la violencia machista que atraviesa nuestra sociedad. La violencia machista no es una casualidad, ni un arrebato individual", han indicado. Es "un mecanismo del sistema heteropatriarcal que utiliza la violencia más brutal para disciplinar y controlar nuestras vidas y nuestros cuerpos".

Este asesinato, han continuado, "ocurre en pleno proceso de separación". "Cuando una mujer decide hacer su camino, el hombre responde con violencia para reafirmar su poder, sostenido por la impunidad que le garantiza el patriarcado. No es amor, no son celos, es control y dominación", han reivindicado.

Por ello, han mostrado su "solidaridad y apoyo" a los familiares, amistades e hijos de la víctima. "Estamos con vosotros y vosotras. Y también interpelamos directamente a hombres e instituciones. A los hombres les exigimos que asuman su responsabilidad. La violencia machista no es un problema de mujeres. Es un problema estructural que requiere que los hombres rompan el pacto patriarcal, señalen a los agresores y desmonten sus privilegios. Ante la violencia machista, el silencio no es neutral, es complicidad", han apuntado.

A las instituciones, han continuado, "les decimos claramente que no bastan minutos de silencio ni declaraciones vacías". "Necesitamos recursos, prevención, protección real y compromisos efectivos para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y de nuestros hijos e hijas", han añadido.

Asimismo, han reafirmado su "apuesta por la autodefensa feminista y la organización colectiva". "Estamos dispuestas a defender nuestras vidas, a cuidarnos entre nosotras y a responder con firmeza a la expresión de violencia machista. Ni una más, nos queremos vivas", han apuntado.