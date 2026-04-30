Concluida la nueva pasarela peatonal y ciclable de Marcilla

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite y la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, visitan la nueva pasarela ciclable y peatonal sobre el río Aragón en Marcilla. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha visitado este jueves la nueva pasarela peatonal y ciclable de Marcilla, una obra que ha supuesto una inversión cercana a los 1,5 millones de euros y que ha sido ejecutada por el Ayuntamiento de Marcilla y financiada por los departamentos de Cohesión Territorial y Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra. El consejero ha estado acompañado en su visita de la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, y la alcaldesa de Marcilla, Esther Villanueva.

La nueva pasarela permitirá la conexión de la ruta peatonal y ciclable del Visión, que une Marcilla con Funes, Peralta y Falces, con la ruta de la Vera Cruz, que unirá Marcilla con Cadreita, y hará posible una mejor comunicación del eje Pamplona-Tudela. Permitirá, también, ha señalado el Gobierno foral, mejorar la movilidad cotidiana de los estudiantes entre Marcilla y Villafranca.

Durante la visita, el consejero de Cohesión Territorial ha destacado la importancia de esta nueva pasarela, que "da respuesta a una demanda de mejora de la movilidad sostenible y segura para las y los vecinos de la zona ya que hasta ahora la comunicación a pie o en bicicleta por los márgenes del río no era posible".

En un marco más amplio, el consejero Chivite ha remarcado la apuesta del Gobierno de Navarra por la movilidad sostenible. "Ya hemos superado los cien nuevos kilómetros de carriles bici en la comunidad foral, y una inversión de 25 millones de euros desde 2019 en infraestructuras ciclables", ha recordado. Los compromisos del Gobierno de Navarra con el uso de la bicicleta "se demuestran en realidades como el mantenimiento de las convocatorias de dos millones de euros anuales, para que todos los municipios de Navarra tengan la oportunidad de sumarse a la movilidad sostenible", ha indicado el consejero.

La directora general de Turismo, Ana Rivas, ha asegurado que "esta infraestructura permite el paso de peatones y ciclistas de forma cómoda y segura, conectando Marcilla y otras localidades cercanas con la margen izquierda del Río Aragón, donde se encuentran zonas de alto valor naturalístico y ambiental, de gran interés turístico". Además, ha añadido, es "un factor clave lograr la conectividad sostenible entre los municipios, así como conectar el acceso al parque natural de Bardenas Reales desde los municipios del margen derecho del Aragón".

"Este tipo de infraestructuras facilitan el desarrollo de nuestra oferta de turismo rural sostenible, deportivo y saludable, que cada vez demandan más los viajeros que buscamos, comprometidos con nuestra naturaleza, los residentes y la cultura local", ha concluido la directora general.

Por su parte, la alcaldesa de Marcilla ha afirmado sentirse "orgullosa" por "poner fin a una reivindicación de décadas". Con la nueva pasarela "se mejora la conectividad, la relación con el entorno natural y la vida de nuestras y nuestros vecinos y visitantes", ha dicho.

LAS OBRAS

La pasarela peatonal y ciclable sobre el río Aragón, ejecutada por el Ayuntamiento de Marcilla, es una estructura mixta de 140 metros de longitud, con líneas limpias y sencilla. Hasta ahora, la comunicación entre los márgenes norte y sur del río Aragón en el término municipal de Marcilla solo podía efectuarse por dos puentes, el puente del Ferrocarril y al viaducto de la carretera NA-660 Venta de Arlas-Cadreita.