Concluye el debate de las enmiendas parciales al proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2026

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra ha concluido este viernes el debate de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2026.

La comisión ha examinado entre los días 1 y 12 de diciembre las enmiendas correspondientes al texto articulado de la Ley y a las partidas de gasto de los Departamentos de Economía y Hacienda; Presidencia e Igualdad; Cohesión Territorial; Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias; Educación; Salud; Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial; Derechos Sociales, Economía Social y Empleo; Cultura, Deporte y Turismo; Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera; Interior, Función Pública y Justicia y Universidad, Innovación y Transformación Digital.

Se han debatido en total 879 enmiendas (65 in voce) y se han aprobado 368 (63 de ellas in voce), todas suscritas en diferentes combinaciones por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, por un valor total de 19.158.663 euros. No ha prosperado ninguna de las alternativas registradas por UPN (220) y PPN (222). El Grupo Mixto (Vox) no ha acuñado ninguna propuesta.

El dictamen del proyecto de Presupuestos, que será aprobado formalmente el lunes, será elevado al pleno del Parlamento el próximo jueves, 18 de diciembre, junto al proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias para el año 2026.

El plazo para el mantenimiento de enmiendas y votos particulares expira el día 16, martes, a las 17.30 horas. Al día siguiente, miércoles 17, la Mesa se dará por enterada de las enmiendas mantenidas y, en su caso, de los votos particulares emitidos.

El proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 2026, cifrado en 6.741,5 millones, fue admitido a trámite el 3 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento el 5 de noviembre. Superó el 20 de noviembre las enmiendas a la totalidad formuladas por UPN, PPN y Grupo Mixto. Ninguna otra sigla respaldó las propuestas de devolución de las Cuentas Generales, todas sin texto alternativo.

De los 6.741,5 millones que se contemplan en el proyecto, 6.318,6 millones corresponden al gasto no financiero (departamentos del Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Consejo de Navarra) y el resto, 422,9 millones, al gasto financiero (amortización de deuda y pago de intereses).

El techo de gasto no financiero supone un incremento del 5,2% respecto al Presupuesto de 2025, que ascendía a 5.986,6 millones de euros, lo que arroja una diferencia en términos absolutos de 332 millones de euros.