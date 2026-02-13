Concluyen las obras de pavimentación y renovación de redes en la travesía de Almandoz

El consejero Chivite y el alcalde de Baztan junto al resto de participantes en la visita a las obras de la travesía de Almandoz - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, y el alcalde de Baztan, Fernando Anbustegi, han visitado este viernes el fin de las obras de pavimentación y renovación de redes en la travesía de la calle principal de Almandoz.

El Gobierno de Navarra, según ha informado en una nota, ha invertido más de un millón de euros, de los que 755.304 han sido aportados por la Dirección General de Administración Local y Despoblación, a través de los fondos del Plan de Inversiones Locales (PIL) y la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras.

Las actuaciones llevadas a cabo han permitido "subsanar las deficiencias que presentaba la vía principal de Almandoz". Además, se han renovado las redes de abastecimiento, fecales y pluviales, así como las canalizaciones de telefonía y alumbrado público que discurren por la travesía.

El consejero ha destacado "el compromiso del Gobierno de Navarra con las infraestructuras locales, una de las piedras angulares de las políticas públicas que cohesionan el territorio, luchan contra la despoblación y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía".

En este sentido, Óscar Chivite ha subrayado que los fondos del PIL "avalan el esfuerzo realizado por el Ejecutivo foral en materia de financiación de las entidades locales y ponen en evidencia la cuantiosa movilización de recursos que revierten en los territorios y dinamizan la economía local".

"Se trata de aportar a las entidades locales de Navarra certidumbres y seguridad para afrontar inversiones que permiten mantener los pueblos vivos y sostener unos servicios públicos de calidad", ha apuntado.

En la misma línea, el alcalde de Baztan ha agradecido "el esfuerzo del Gobierno de Navarra por su aportación para desarrollar una infraestructura tan necesaria", y ha remarcado que "hoy es un gran día para Almandoz y la comarca del Baztan".

LAS ACTUACIONES

El tramo renovado en Almandoz tiene una longitud aproximada de 510 metros. Se ha actuado en la red eléctrica y de telefonía, antes en tendido aéreo, adosadas a fachadas o en postes dispuestos en la localidad, pasan a ser subterráneas.

Además, se ha procedido a la renovación y canalización de redes, y la de fecales "se ha hecho de modo que cumple los requisitos establecidos por la sociedad pública NILSA para la próxima ejecución de la nueva depuradora de la localidad".