El concurso para renovar los cines Guelbenzu recibe 32 propuestas, entre las que se elegirá el proyecto ganador

Imagen de los cines Guelbenzu - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concurso para rehabilitar el edificio de los antiguos cines Guelbenzu, en el barrio de Milagrosa, para reconvertirlo en un centro sociocultural ha recibido un total de 32 propuestas.

El Ayuntamiento de Pamplona convocó a finales de junio el concurso, con el objetivo de seleccionar una propuesta a la que posteriormente se encargará la redacción del proyecto de rehabilitación por procedimiento negociado.

Una vez finalizado el plazo, el pasado 10 de septiembre, se han recibido 32 propuestas, que el jurado ha comenzado ya a valorar. En el mes de noviembre se dará a conocer la iniciativa elegida. Junto con el encargo de redacción del proyecto, ésta recibirá un premio de 20.000 euros.

Además, el jurado podrá conceder hasta cuatro accésits, de 5.000 euros cada uno, para reconocer aquellas propuestas que destaquen por la calidad de sus planteamientos.

El jurado, que ha comenzado ya las deliberaciones, está presidido por el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, e integrado por seis vocales, entre personal técnico y profesionales de Arquitectura.

En concreto, son miembros del jurado la directora del área de Proyectos Estratégicos y Movilidad del Ayuntamiento, Maialen Ariz; la arquitecta de Pamplona Ciudad Habitable-Iruña Biziberritzen, Alba Lorente De Diego; la arquitecta técnica de la misma entidad, Margarita Asenjo; la arquitecta municipal Soledad Castiella; el arquitecto designado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Aitor Acilu; y la arquitecta designada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Pública del País Vasco, Arantzazu Luzarraga.

El calendario previsto baraja el mes de noviembre para dar a conocer los resultados de la valoración de las 32 propuestas presentadas. Una vez emitido el fallo del jurado, la propuesta seleccionada será presentada públicamente en una sesión informativa abierta a la ciudadanía, donde se podrán recoger aportaciones y sugerencias antes del inicio de la redacción del proyecto definitivo.

'LA MILA, UN BARRIO DE CINE'

La rehabilitación de los cines Guelbenzu se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'La Mila, un barrio de cine', que ha recibido financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial.

El proyecto pretende convertir el antiguo cine, inaugurado en 1963 y sin uso desde su cierre definitivo en 2003, en "un equipamiento público de referencia que impulse la actividad cultural, educativa y comunitaria, refuerce la cohesión social y contribuya a la regeneración urbana de la Milagrosa".

La idea es poder trasladar a este espacio la actual biblioteca del barrio y crear espacios polivalentes destinados a actividades culturales, educativas, sociales y comunitarias.

Las propuestas recibidas debían plantear una rehabilitación integral del edificio, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad universal, calidad arquitectónica y viabilidad técnica y económica. Asimismo, debían dar respuesta al programa de necesidades definido para el equipamiento y reforzar su relación con el espacio público y con el conjunto del barrio.