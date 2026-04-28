Condenada a 3 años y 10 meses de prisión por tráfico de drogas en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años y 10 meses de prisión a una vecina de Pamplona que poseía diversas cantidades de éxtasis, ketamina y cannabis para su venta a terceras personas.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, son constitutivos de un delito contra la salud pública con la concurrencia de la atenuante de trastorno mental por consumo de drogas.

Asimismo, otros dos acusados también aceptaron sendas penas de 18 meses de prisión por el mismo delito. A uno de ellos también se le ha apreciado la misma atenuante.

Con motivo de investigaciones policiales, se tuvo conocimiento de que la encausada, de 29 años, se dedicaba a la venta de estupefacientes. Así, el 12 de marzo de 2025 se llevó a cabo una entrada y registro autorizada por el juez en el domicilio de la inculpada, en donde se incautaron de una báscula de precisión, así como de diversas cantidades de ketamina, cannabis y MDMA (éxtasis). El valor de la droga incautada ascendió a 22.378,18 euros. La mujer tenía 1.910 euros que provenían de ventas realizadas.

Asimismo, según añade la sentencia, la procesada tenía contactos con otro acusado, a quien solía aprovisionar de sustancias, como lo hizo el día 29 de diciembre de 2024. Este hombre tenía en su domicilio sustancias valoradas en 247,15 euros, así como 316 euros procedentes de ventas.

Y a su vez, este hombre, de 60 años, tenía contactos habituales con el tercer encausado, de 46 años, a quien aprovisionaba de estupefacientes. Este inculpado tenía drogas en su domicilio por valor de 648,76 euros.

Con anterioridad al juicio, la fiscalía solicitaba 8 años de prisión para la acusada y 4 años para los otros dos. El día de la vista oral, celebrada el pasado 30 de marzo, modificó sus conclusiones y rebajó las peticiones a 3 años y 10 meses para ella y 18 meses para los otros dos encausados. Las defensas se conformaron.

En la sentencia, que es firme, la Sección Primera de la Audiencia Provincial acuerda respecto de la mujer, en prisión provisional por esta causa desde el 12 de marzo de 2025, incoar la ejecutoria para valorar si procede la suspensión de la pena, un beneficio que el tribunal ha concedido a los otros dos condenados a condición de que no vuelvan a delinquir en 2 y 3 años, respectivamente.