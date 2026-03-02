Condenado a 18 años de prisión a un hombre que incendió un garaje habitado de Pamplona tras robar en 18 coches

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado de 19 a 18 años la condena impuesta el pasado diciembre por la Audiencia Provincial a un hombre que prendió fuego a un vehículo estacionado en un garaje de Pamplona a sabiendas de que había personas pernoctando. Previamente, había robado en 18 coches.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN absuelve al acusado de uno de los dos delitos de amenazas por el que había sido condenado a un año de prisión, y confirma el resto de penas, diez años por un delito de incendio, cinco por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, uno por un delito de robo con violencia o intimidación en grado de tentativa, uno por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y uno por un delito de amenazas, según ha informado el TSJN.

Sobre las 3.05 horas del 7 de noviembre de 2024, el procesado, de origen colombiano, fracturó los cristales de los mencionados coches con un extintor del garaje.

Al escuchar ruidos, acudió un matrimonio. Al verse sorprendido, el encausado amenazó al marido. A continuación, se marchó corriendo.

No obstante, regresó sobre las 4.22 horas. Entonces, "pese a conocer que había personas pernoctando en el garaje, sobre las 5.47 horas prendió fuego" a un vehículo que se encontraba estacionado en su plaza de garaje.

En esas fechas y en esa concreta noche, un hombre pernoctaba en el garaje en el interior de un vehículo, situado a 66 metros del coche incendiado, y otro dormía en un trastero ubicado a 7,4 metros del fuego provocado.

Ambos, según reza la sentencia, "se despertaron con la alarma antiincendios y consiguieron salir del garaje en el que ya había una intensa humareda que puso en grave peligro su vida e integridad física".

Sobre las 20 horas del mismo día, el procesado quiso robar un anillo y una pulsera de una tienda del segundo ensanche de Pamplona. Fue detenido por la Policía Nacional con ambos enseres ocultos.

El inculpado cuenta con antecedentes penales por delitos de robo con violencia, robo con fuerza en casa habitada y quebrantamientos. Según la resolución judicial, ha sido diagnosticado de trastorno disocial de la personalidad asociado a dependencia de cannabis y consumo perjudicial de anfetaminas, que le produce una afectación leve-moderada de sus facultades intelectivas y volitivas.

La defensa recurrió la condena ante el TSJN y volvió a reclamar la absolución, mientras que la fiscalía abogó por la confirmación de la sentencia.

Respecto al delito de incendio, la Sala considera acreditada "la concurrencia de peligro para la vida y la integridad física de las personas que habitaban en el edificio y, en particular, de las que se hallaban en el garaje referido, que tuvieron que abandonarlo con urgencia y, al menos uno de ellos, con relativa dificultad, ante la intensa humareda generada por el incendio, que puso en grave peligro su vida e integridad física".

En cuanto al delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, el Tribunal sostiene que el garaje forma parte de un edificio destinado a viviendas, que se comunican interiormente, sin que sea necesario para ello salir del conjunto inmobiliario. Se trata, añade, "de una unidad con dependencia y naturaleza accesoria, secundaria o complementaria, del garaje respecto a las viviendas habitadas, existiendo comunicabilidad dentro de una misma estructura inmobiliaria".