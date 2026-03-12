Condenado a 3 años y 6 meses de prisión por tráfico de drogas en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años y 6 meses de prisión y 74.728,69 euros de multa a un vecino de Pamplona que poseía diversas cantidades de cocaína, anfetamina y cannabis para su venta a terceras personas.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, son constitutivos de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud con la concurrencia de la atenuante de drogadicción.

En torno a las 22 horas del 22 de noviembre de 2024, agentes de la Policía Municipal de Pamplona fueron requeridos para que acudieran a una vivienda del barrio de San Juan, en la que vivía el acusado en régimen de alquiler en una habitación, en donde se había producido un robo con fuerza.

En el rellano del edificio, los agentes dieron alcance a dos personas que trataban de abandonar el inmueble con enseres propiedad del inculpado. En concreto, se llevaban dos envoltorios que contenían 20,2 y 16,72 gramos de cocaína, valorados en el mercado ilícito en 1.895'22 y 1.428'80 euros, respectivamente. Esas dos personas también portaban una caja fuerte que contenía 7.150 euros, así como tres relojes de marca.

Al día siguiente, con autorización judicial, los policías registraron la habitación del procesado y las estancias comunes de la vivienda, en donde hallaron 383,04 gramos de anfetamina valorados en 993,28 euros; 94 gramos de cannabis (666,22 euros) y 12 gramos de ketamina (599,64 euros).

Ese mismo día, agentes de la Policía Foral llevaron a cabo un registro en un trastero alquilado por el encausado, en el que se incautaron de más dosis de ketamina, resina de cannabis, anfetamina y cocaína. También hallaron una báscula de precisión y 25.000 euros procedentes, según la sentencia, "de la venta de sustancias ilícitas".

En la sentencia, que es firme, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial acuerda la suspensión de la pena de prisión durante 3 años a condición de que el condenado no delinca en dicho plazo y se someta a los controles periódicos fijados en el tratamiento de deshabituación seguido.