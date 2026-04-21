Un conductor accede a una zona peatonal en Tudela y golpea con el vehículo a un menor de 10 años

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 38 años ha sido denunciado este martes por acceder a una zona peatonal en Tudela y golpear "bruscamente" a un menor de 10 años que circulaba con su patinete de juguete y que cayó al suelo tras el impacto.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el suceso tuvo lugar a las 19 horas en la calle Herrerías, donde el vehículo, no autorizado, accedió procedente de calle Gayarre.

Como consecuencia del golpe, el menor cayó al suelo golpeándose con la cabeza, presentando una herida sangrante que precisó de puntos de sutura por parte del personal sanitario del centro de salud Gayarre.

El conductor, un varón de 38 años, fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, en las que arrojó un resultado negativo. Fue denunciado por acceder a zona peatonal no estando autorizado, además de la negligencia en la conducción.

La "imprudencia" quedó registrada en las cámaras de videovigilancia, y se ha dado traslado al Juzgado de Guardia, donde se ha tramitado el atestado.

La Policía Local de Tudela se ha puesto en contacto con la madre del menor este martes y ha comunicado que, "salvo dolorido, se encuentra en perfecto estado".