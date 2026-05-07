Una conductora de 87 años es trasladada al hospital tras chocar contra una vivienda en Extrarri

Archivo - La Policía Foral de Navarra realiza un control de narcotest realizado en Pamplona, Navarra, España, a 8 de mayo de 2020. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

MADRID/PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 87 años ha sido trasladada al hospital con múltiples contusiones tras colisionar con su vehículo contra una vivienda en la localidad de Extrarri (Larraun).

El accidente se ha producido a las 19.44 horas de este jueves y se ha movilizado un equipo de bomberos, un equipo médico, una ambulancia SVA y SVB y la Policía Foral de Navarra.