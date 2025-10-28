La confianza empresarial sobre la actividad industrial de Navarra en septiembre se mantiene similar al mes anterior

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida a través del Indicador del Clima Industrial (ICI) refleja en septiembre opiniones "muy similares" respecto al mes anterior, según han indicado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Por su parte, el indicador del Clima Industrial durante este mes se recupera en España y, en "menor medida", en la Unión Europea.

En cuanto al nivel de utilización, la capacidad productiva actual para el tercer trimestre se sitúa en el 81%, la misma que la estimada en el trimestre anterior y dos puntos más que en el mismo periodo de 2024.

Respecto al comportamiento sectorial, la mejora de la confianza mostrada por la rama 'Productos metálicos' y, en menor medida, por las ramas 'Papel e impresión', 'Minerales no metálicos' y 'Minerales y metales', "logra compensar las opiniones más pesimistas" observadas principalmente en la rama de 'Material y transporte' y en la 'Industria agroalimentaria e industria química'. El resto de ramas muestran un perfil de estabilidad.

Según el tipo de bien fabricado, las empresas que producen bienes de consumo presentan opiniones "menos optimistas" que el mes pasado, mientras que las empresas que fabrican bienes intermedios reflejan "mayor dinamismo" en este mes de septiembre. Las empresas dedicadas a bienes de inversión muestran un perfil de estabilidad.

En función del tamaño de la empresa, las grandes empresas presentan opiniones "más pesimistas" al tiempo que las medianas empresas muestran "una mejora en su confianza". Las pequeñas empresas reflejan opiniones similares al mes de agosto.