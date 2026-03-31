El consejero Aierdi destaca el espárrago como paradigma de "la apuesta de Navarra por alimentos de calidad diferenciada"

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, participa en Azagra en la cata del primer Espárrago de Navarra de la temporada. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha acudido este martes a la tradicional Cata del Primer Espárrago de Navarra, que ha celebrado su XV edición en Azagra, y ha destacado este producto "como ejemplo y paradigma de la apuesta que está haciendo la Comunidad foral por los alimentos de fuerte arraigo local y de calidad diferenciada, principales argumentos para su proyección internacional".

"Me gustaría que este acto fuera también reivindicación de una determinada forma de producir que nos distingue respecto a productos procedentes de lejanos mercados: el arraigo a una tierra y la apuesta por la calidad diferenciada", ha señalado Aierdi, quien ha añadido que "así lo acredita que tres cuartas partes de las casi 2.980 toneladas de espárrago que se recogieron durante la pasada campaña en Navarra sean producto certificado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que supone garantía de su origen y calidad".

Asimismo, el titular de Desarrollo Rural del Ejecutivo foral ha agradecido el esfuerzo que realizan por mantener este cultivo los más de 300 agricultores que actualmente cultivan espárrago en la Comunidad foral y las 45 empresas que operan en la comercialización y la industria conservera de este producto.

COMPROMISO CON EL CONSUMO DE PRODUCTO LOCAL

El consejero ha abogado por que "todos los agentes de la cadena de valor seamos capaces de hacer rentable el cultivo del espárrago de Navarra, cuya calidad, sabor, presencia o textura no tienen nada que ver con el de otras procedencias". Al mismo tiempo, ha subrayado que "el origen local del producto y su trazabilidad es algo que el público debería saber identificar, reconocer, valorar y elegir desde su compromiso por el consumo responsable".

Aierdi ha realizado estas reflexiones durante la simbólica recogida del primer espárrago que anualmente celebra la IGP, realizada en esta ocasión en la localidad de Azagra, que supone el inicio de la temporada de la verdura de primavera. Ha protagonizado el acto junto con el presidente de la IGP Espárrago de Navarra, Marcelino Etayo; el alcalde anfitrión, Rubén Medrano, y el conocido chef italiano Andrea Tumbarello, quien ha sido la personalidad homenajeada en esta edición.

Al evento han asistido también el presidente de la DO Navarra de vino, David Palacios, así como representantes de otras denominaciones y figuras de calidad alimentaria del sello Reyno Gourmet, equipos técnicos del instituto INTIA, personas agricultoras, organizaciones sectoriales, profesionales vinculados al mundo de la gastronomía, cocineros de la asociación Restaurantes del Reyno, representantes municipales o agentes locales de la zona, entre otros participantes.

'EMBAJADOR' ITALIANO PARA EL ESPÁRRAGO NAVARRO

La Cata del Primer Espárrago ha homenajeado este año al chef y empresario italiano Andrea Tumbarello, afincado en España y propietario del restaurante Don Giovanni en Madrid, además de otros proyectos en Barcelona, Málaga y Marbella. Su trayectoria ha sido reconocida con dos Soles de la Guía Repsol y el Premio de la Real Academia de Gastronomía al mejor empresario de restauración, entre otros galardones.

Tras las intervenciones iniciales, el consejero Aierdi y el chef Tumbarello han procedido a recolectar los primeros espárragos de la huerta de César Luri y Miguel Ángel Sola, agricultores que han cedido su parcela para la celebración de la cata en Azagra. La degustación del espárrago ha finalizado con un brindis de distintos vinos ofrecidos por la DO Navarra.

El espárrago se cultiva en 1.388 hectáreas de la Comunidad foral y está certificado por la sociedad pública INTIA, dentro de la figura de calidad de Indicación Geográfica Protegida (IGP), en un 73% de la producción de las casi 3.000 toneladas anuales que se recogen, un 6% de las mismas en producto fresco y el resto en conserva.

El proceso de certificación controla todas las fases de la producción, desde el cultivo a la venta en fresco o el envasado en el caso del producto destinado a conserva, además del etiquetado que garantiza la calidad y procedencia de unos frutos famosos por su extraordinario sabor y textura, según ha informado el Gobierno foral.