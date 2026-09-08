El consejero García destaca el impulso que supone para las empresas trabajar con el sistema navarro de I+D+i

Jornada de presentación. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha destacado este martes la fortaleza del Sistema Navarro de I+D+i y el impulso que supone para las empresas trabajar con sus agentes, durante la apertura de la jornada de presentación en Navarra del estudio de impacto de la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT).

La jornada ha contado con la asistencia del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo; la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; el director general de ADItech, Diego Garrido; el director general de Naitec, Txus Pintor; el gestor de proyectos de Naitec, Jorge Mota; el director general de FEDIT, Aureo Díaz-Carrasco; y el director adjunto de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos.

En la sesión, se ha presentado el informe elaborado por IVIE que analiza la contribución de los centros tecnológicos asociados de FEDIT a la actividad económica, al empleo y a la competitividad empresarial. El estudio ha contado con la implicación de cuatro centros tecnológicos navarros integrados en el Sistema Navarro de I+D+i: Naitec, LUREDERRA, CNTA y AIN.

El informe combina datos estadísticos y económicos con información cualitativa obtenida directamente de una muestra de 169 empresas, seleccionadas entre las 12.888 compañías que trabajan con los centros tecnológicos asociados a FEDIT, según ha informado el Gobierno foral.

Entre sus principales resultados, el estudio señala que los centros tecnológicos asociados a FEDIT generan, como actividad propia, una aportación de alrededor de 7.700 millones de euros al PIB nacional, sostienen 127.371 empleos y generan 3.947 millones de euros de ingresos públicos.

El análisis también pone de manifiesto el impacto que tiene para las empresas la colaboración con los centros tecnológicos. Así, indica, por cada euro invertido en estos centros se generan 11 euros de retorno económico y 26,4 euros en ventas. Además, por cada millón de euros de inversión, las empresas generan 181 empleos.

Estos datos ponen de relieve, ha destacado el Ejecutivo, la importancia de la colaboración entre empresas, centros tecnológicos, centros de investigación y universidades como vía para impulsar la innovación, mejorar la competitividad y generar actividad económica y empleo.

NAVARRA, TERRITORIO DE REFERENCIA EN I+D+I

En este sentido, el consejero García ha subrayado que estos resultados refuerzan la apuesta de Navarra por la investigación y la innovación como elementos clave para el desarrollo económico de la Comunidad foral.

En palabras de García, "Navarra es una comunidad de referencia en investigación e innovación". "Y para conseguirlo, el Gobierno de Navarra ha mantenido durante años la apuesta por la I+D+i como motor de crecimiento y empleo".

El consejero ha recordado que Navarra volvió a batir en 2024, por tercer año consecutivo, su récord de inversión en I+D interna, alcanzando los 623,1 millones de euros, una cifra histórica que representa el 2,34% del PIB, "el porcentaje más alto registrado hasta la fecha".

Tras la intervención del consejero, responsables de FEDIT y del IVIE han presentado los principales resultados del estudio de impacto de los centros tecnológicos.

ESTUDIO DE ADITECH

Durante la jornada, Diego Garrido, director general de ADItech, coordinador SINAI, ha mostrado los resultados de un estudio realizado por ADItech sobre el impacto económico del Sistema Navarro de I+D+i, con datos correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024. El informe, de carácter exclusivamente estadístico, analizaba el impacto que tiene para las empresas su colaboración con los agentes de ejecución del SINAI.

En el estudio participaron 12 agentes del SINAI -dos universidades, tres centros de investigación, seis centros tecnológicos e IDISNA-, que aportaron información sobre las diez empresas con las que cada agente desarrollaba un mayor volumen de actividad de I+D+i, así como sobre el volumen medio de actividad realizado con estas compañías.

Los resultados estimados indicaban la suma de impactos directos, indirectos e inducidos de Sistema Navarro de I+D+i podrían alcanzar 27.000 millones de euros en facturación y podrían generar alrededor de 26.000 empleos. En conjunto, este impacto supondría el 4,6% del PIB de Navarra y el 4,6% del empleo de la Comunidad foral.

Los resultados del estudio presentado hoy por FEDIT y el IVIE, ha expuesto el Gobierno, "avalan las principales líneas y conclusiones de este análisis elaborado por ADItech el pasado año, reforzando la evidencia sobre el impacto económico que genera la colaboración entre el tejido empresarial y los agentes del sistema de investigación e innovación".

La jornada se ha completado con la presentación, por parte de NAITEC, de un caso de éxito de transferencia de innovación desarrollado en colaboración con Acciona. El proyecto se centra en el uso de drones para inspeccionar las palas de los aerogeneradores sin necesidad de detener la producción de energía. Esta solución permite optimizar las labores de mantenimiento de los parques eólicos, reduciendo los tiempos de parada y los costes asociados, ha expuesto.

La clausura de la jornada ha contado con la intervención de Agurtzane Martínez, directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Navarra, que ha remarcado la importancia del sistema navarro de I+D+i. "Tenemos que entender que trabajar con nuestros centros tecnológicos y universidades, hace que nuestras empresas sean más fuertes y más competitivas", ha subrayado. En la misma línea, ha lanzado un mensaje a la ciudadanía, sobre la importancia de la I+D+i y cómo revierte al conjunto de la sociedad, "generando empleos, mejores servicios públicos y un fuerte impacto en la economía".