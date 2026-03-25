El consejero Irujo afirma que "el cambio a la movilidad eléctrica es imparable"

El consejero Mikel Irujo junto a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el diputado de Promoción Económica, Unai Andueza; y representantes de las empresas navarras presentes en el stand; así como de Sodena y Naitec. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha participado este miércoles en las actividades de MUBIL Mobility Expo, la feria industrial más importante del sur de Europa en materia de movilidad sostenible, que se celebra en Irun (Gipuzkoa), los días 25 y 26 de marzo. En esta edición, el Gobierno de Navarra está presente con un stand que acoge a varias empresas del ecosistema emprendedor de Navarra: Bee Planet, Kunak, Menditech y Vors Control.

El consejero Irujo ha participado en la mesa redonda titulada 'La energía que mueve la industria: infraestructura y la nueva era de la movilidad eléctrica', donde se han tratado distintos temas como el papel de las infraestructuras de recarga, las redes inteligentes y la planificación energética como elementos clave para el despliegue real, escalable e industrial de la movilidad.

En su intervención, Irujo ha puesto de manifiesto la "fortaleza" del tejido industrial y empresarial de Navarra: "hemos construido un ecosistema muy completo, siguiendo una visión estratégica diseñada de forma colaborativa y participativa". "Todas las palancas del Gobierno que hemos implantado están enfocadas a empujar y dinamizar este ecosistema", ha dicho.

Además, ha destacado "el liderazgo de Navarra como comunidad líder en datos de penetración del vehículo electrificado en el mercado". Según ha expuesto, esto ha sido posible por la colaboración pública-privada que ha permitido apoyar a la industria en esta transición a la movilidad eléctrica. "Sabemos que el futuro industrial de nuestra comunidad pasa por esta apuesta. Por eso, desde 2018, hemos incorporado distintas ayudas e incentivos fiscales, que unidos a los Certificados de Ahorro Energético han impulsado, de manera considerable, nuestro mercado", ha comentado.

Por último, ha insistido en seguir trabajando para "ofrecer una Administración ágil y para reforzar el ecosistema". "Es clave que aquello que se fabrique tenga un componente local, por eso hay que reforzar, innovar y seguir siendo más ágiles. Tenemos que tomar medidas a nivel continental para equipararnos a otros continentes a nivel industrial", ha afirmado.

EMPRESAS NAVARRAS PRESENTES EN MUBIL EXPO

En esta edición, el stand de Navarra ha acogido a cuatro empresas que desarrollan sus proyectos en torno a la movilidad. Se trata de Bee Planet, centrada en la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía; Kunak, empresa que diseña, fabrica y comercializa productos y soluciones para la monitorización ambiental y la calidad del aire; Menditech, que ofrece soluciones de fibra óptica para la industria; y Vors Control, que aplica la implementación de soluciones de ingeniería de control para mejorar la eficiencia de sus clientes.

En el stand también ha estado presente el vehículo desarrollado por el centro tecnológico NAITEC dentro del proyecto FRIO-IME, financiado por la convocatoria de ayudas a proyectos de I+D del departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.

NAVARRA, PRESENTE EN PROYECTOS EUROPEOS DE MOVILIDAD

Como novedad, el espacio ha contado con un área destinada a los dos proyectos europeos del ámbito de la movilidad en los que Navarra participa como socio: Zero Carbon Infrastructure (ZCI), a cargo de Interreg-Europe; y Phyrene, financiado bajo el programa Interreg -Poctefa.

En relación con el proyecto Phyrene, el jefe de la Sección de la Administración Sostenible de Gobierno de Navarra, Iker Esparza, participará estes jueves en la mesa redonda 'Movilidad, hidrógeno y cooperación transfronteriza en los Pirineos, en el marco del proyecto POCTEFA PHYRENE'. Justo antes, se presentará el estudio de la Agencia Energía y Clima de la Región Occitanie sobre la descarbonización del transporte por carretera a través del hidrógeno renovable, con escenarios de estaciones de hidrogeneras a lo largo de toda la frontera entre España, Francia y Andorra.

Además, los asistentes al VII Encuentro de la vertical de movilidad del Corredor Vasco del Hidrógeno, organizado por el Ente Vasco de la Energía, realizarán un recorrido por la feria con parada en el stand de Navarra para conocer el geoportal del hidrógeno, una herramienta digital interactiva impulsada por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) y el proyecto PHYRENE que mapea la cadena de valor del hidrógeno renovable en la región pirenaica. El geoportal reúne más de 800 empresas, centros de investigación y 280 proyectos activos en España, Francia y Andorra para potenciar el desarrollo económico y la transición energética.