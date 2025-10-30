El consejero de Universidad rechaza "categóricamente" los incidentes en Pamplona: "Es incompatible con la democracia"

Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) intervienen durante los incidentes ocasionados por el acto que había convocado Vito Quiles en la Universidad de Navarra, a 30 de octubre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). El activista Vito Quile - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha rechazado "categóricamente" los altercados registrados esta tarde en el campus de la Universidad de Navarra y en las calles adyacentes de Pamplona en una protesta contra una convocatoria del activista Vito Quiles, que previamente había sido suspendida y no se ha llegado a celebrar.

"La respuesta a la provocación de un agitador ultra mediante actos violentos absolutamente condenables resulta de todo punto incompatible con la democracia y además supone una contradicción intolerable. Más todavía porque el ámbito universitario debe constituir siempre un espacio de conocimiento, debate y formación crítica, en los que la discrepancia y la pluralidad sean expresadas desde el respeto", ha afirmado Juan Luis García.

El consejero ha señalado que "la violencia no tiene cabida en un entorno que está dedicado al aprendizaje, el diálogo constructivo y la reflexión, y por ello muestro mi solidaridad con la Universidad de Navarra y agradezco la responsabilidad demostrada en este lamentable episodio".