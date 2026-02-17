El Consejo de Seguridad Nuclear valida la planificación de Navarra en materia de protección radiológica para 2026

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Gobierno de Navarra han celebrado su reunión anual de seguimiento de la encomienda de funciones en materia de protección radiológica.

Estos encuentros permiten al CSN revisar el trabajo realizado por las autoridades de las comunidades, así como "seguir fortaleciendo la relación y colaboración del regulador con las Administraciones autonómicas".

Los representantes del Gobierno foral han explicado que en 2025 se llevaron a cabo 29 inspecciones a instalaciones radiactivas y 18 a instalaciones de radiodiagnóstico médico.

Además, "se cumplió el objetivo de que al menos un 15% de las ellas se realizaran sin previo aviso, una herramienta clave para garantizar una supervisión eficaz y continua". El CSN ha constatado que los objetivos previstos para el ejercicio "fueron alcanzados conforme a los criterios técnicos establecidos".

En el ámbito del transporte de materiales radiactivos, Navarra realizó dos inspecciones, una más de las inicialmente previstas. Estas actuaciones se centraron en un transporte de residuos procedentes de instalaciones radiactivas y en el traslado de radiofármacos o fuentes radiactivas.

La reunión ha permitido también analizar y validar la planificación del próximo ejercicio, que incluye 28 inspecciones de control a instalaciones radiactivas, 15 a instalaciones de radiodiagnóstico médico, una a transportes y 26 revisiones de informes anuales.

ENCOMIENDA DE FUNCIONES

Ambas instituciones han subrayado la importancia de este marco de colaboración, vigente desde 1987, como "instrumento para reforzar el control regulador desde la proximidad administrativa, siempre bajo la supervisión técnica del CSN".

Este modelo "permite mantener una vigilancia permanente sobre actividades que implican el uso de radiaciones ionizantes, contribuyendo a su desarrollo con las máximas garantías de seguridad".

La protección radiológica "constituye un elemento esencial para preservar la salud de los trabajadores, de la ciudadanía y del medio ambiente".

En este sentido, tanto el CSN como el Gobierno de Navarra han reiterado su "voluntad de seguir avanzando en la mejora continua de los procedimientos de evaluación e inspección, adaptándolos a la evolución normativa y tecnológica".

El CSN tiene encomendadas determinadas funciones en materia de evaluación, inspección y control de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría en varias comunidades autónomas, entre ellas Navarra.

Estas competencias incluyen el control de equipos generadores de radiaciones ionizantes en los ámbitos médico, industrial y de investigación. También incluye la supervisión de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico y del transporte de materiales radiactivos.

Actualmente, el CSN mantiene acuerdos de encomienda con nueve comunidades: Principado de Asturias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Canarias, Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

En la reunión celebrada han participado, en representación de Navarra, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin, el jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, Isaías Bautista Sanz, y el inspector acreditado de la Unidad de Seguridad Física, Jesús María Nieva.

Por parte del CSN, la delegación ha estado encabezada por el secretario general, Pablo Martín González, la directora técnica de Protección Radiológica, Isabel Villanueva y el subdirector de Protección Radiológica Operacional, Ignacio Calavia.