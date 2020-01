Constituido el Foro de las Personas Migrantes como "espacio de participación en las políticas públicas"

Publicado 29/01/2020 19:34:01 CET

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Residencia Fuerte del Príncipe de Pamplona ha acogido este miércoles la sesión constituyente del Foro de las Personas Migrantes de Navarra, un "espacio de participación en las políticas públicas" del Gobierno foral en materia de migraciones.

En la primera sesión del foro, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha señalado que el foro "nos enriquece como sociedad", al dar voz a colectivos de personas que, en algunos casos, no tienen derecho al voto.

A la sesión constituyente de este Foro de Personas Migrantes han asistido representantes de más de medio centenar de asociaciones, además de numerosas personas a título individual, que han intervenido y participado en los debates que se han suscitado. Santos ha presidido esta primera sesión, acompañado de la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irízar, y la directora del Servicio Ayllu de Convivencia Intercultural y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, Idoia Carricas.

En su discurso de apertura, Eduardo Santos ha subrayado que el foro es "el gran cauce de participación" que se dispone para quienes son "grandes protagonistas de las políticas migratorias", cuyo objetivo ha resumido en "favorecer que las personas migrantes se conviertan en una parte más de la sociedad navarra, con los mismos derechos y los mismos deberes".

Unos derechos que en algunos casos no incluyen hoy, ha recordado Santos, el derecho al voto. "Por desgracia, algunas no tenéis derecho siquiera a elegir a quienes os van a representar en el Parlamento", ha lamentado el consejero, quien ha destacado la "oportunidad fabulosa" que concede el Foro de las Personas Migrantes para la participación de estos colectivos, "algo que enriquece al conjunto de la sociedad navarra".

Santos ha indicado que las personas migrantes "pueden expresar, en ese foro, sus vivencias e inquietudes en primera persona", experiencias que les hacen "ser actores y actrices principales en las políticas migratorias". "Sois quienes habéis vivido el miedo a no estar legalmente reconocidos como ciudadanía; el problema de querer trabajar legalmente, pagando impuestos, y no poder hacerlo por no tener papeles", ha destacado.

Frente a esas experiencias, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia ha hecho una apuesta por "construir juntos la convivencia intercultural que da riqueza a las sociedades más modernas". Eduardo Santos ha pedido a las personas migrantes que "sientan que Navarra les facilita participar en el diseño de su futuro". "Un futuro a todo color, un futuro de diversidad y riqueza, un futuro donde nadie sobra y todas aportamos al bien común", ha concluido.