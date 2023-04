Contigo Navarra exige al Gobierno foral que estudie "cuáles son las zonas tensionadas en cuanto a precios de alquiler"

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Contigo Navarra ha exigido al Gobierno foral "que realice los estudios que permitan saber cuáles son las zonas tensionadas en cuanto a precios de alquiler para poder intervenir".

En una nota de prensa, la candidata de Contigo Navarra a la Presidencia del Gobierno foral, Begoña Alfaro, ha puesto en valor "la importancia que tiene la Ley de Vivienda que se aprobó el pasado viernes en Madrid" y ha agradecido "el gran trabajo que desde hace ya mucho tiempo lleva desarrollando Ione Belarra, diputada por Navarra que ha sido la gran propulsora de este acuerdo al que hemos llegado junto a ERC, Bildu y el PSOE".

En este sentido, Alfaro ha querido señalar que "al PSOE hay que obligarle a moverse hacía políticas de progreso porque solo nunca se mueve". "Por eso son imprescindibles fuerzas de progreso que empujen para virar el barco. Como ha sido el caso", ha añadido.

Según Alfaro, la ley aprobada "permite complementarla la que aprobamos recientemente en el Parlamento de Navarra, que desde nuestro punto de vista quedó bastante coja en varios aspectos y así lo hicimos saber", y "la clave va a ser cuáles son las zonas tensionadas que van a ser sometidas a la regulación del precio".

"Y para conocer las zonas tensionadas es necesario tener información fiable y veraz sobre los precios de los alquileres y en este sentido el Gobierno de Navarra no ha hecho prácticamente nada para elaborar estos informes que serán la base de declaración de las zonas tensionadas. No podemos trabajar con los informes que elaboran los portales de la patronal inmobiliaria, que es lo único que tenemos hasta la fecha", ha dicho.

Por ello ha "urgido" al Gobierno de Navarra a que inicie "ya, sin más demoras estos estudios que permitan determinar qué zonas en nuestra comunidad pueden ser declaradas zonas tensionadas". "Sin tener todavía esos informes, no es muy aventurado predecir que la mayor parte de Pamplona y su Comarca estarán dentro de esas zonas", ha subrayado, tras considerar "muy positivo" que "se haya rebajado la condición de gran tenedor de 10 a 5 viviendas, ya que a nadie se le escapa que el particular que tiene 8 viviendas en propiedad se dedica al negocio inmobiliario en el 99% de los casos". "Y nos alegra la regulación que se hace en relación a los desahucios y al hecho de que los gastos inmobiliarios corran a cargo del propietario y no de los inquilinos", ha remarcado.

Por otro lado, la candidata ha mostrado su "preocupación" por la "no regulación de los llamados 'contratos de temporada', que pueden tener cierto sentido en lugares turísticos pero que también abren la veda al fraude a través de los 'contratos basura' de arrendamientos en donde el propietario utilice este subterfugio para encadenar contratos sin ningún tipo de control en precios". "Habrá que ver si desde Navarra y la ley propia podemos regular en este sentido para evitar el fraude", ha señalado.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Txema Mauleón, ha criticado la gestión de Navarra Suma estos cuatro años. "Hablamos de datos públicos oficiales, no ha habido calificación definitiva de ni una sola vivienda de protección oficial en régimen de alquiler en Pamplona-Iruña. En el resto de Navarra, se ha producido la calificación definitiva de 356 viviendas nuevas en régimen de alquiler. ¿Por qué ninguna en Pamplona?, simplemente por la política obstruccionista y especulativa de las derechas en Pamplona con la vivienda", ha subrayado.

A su juicio, "el balance de la oferta pública de vivienda en alquiler de esta legislatura que acaba en Pamplona es de cero viviendas nuevas, y 18 rehabilitadas". "Esto es simplemente una vergüenza en términos de gestión. No puede ser que ante uno de los principales problemas que tiene la gente joven y muchas familias, acabe una legislatura con tan solo 18 viviendas más rehabilitadas ante una demanda de más de 9.000 personas", ha apuntado.

Desde la coalición proponen que "toda vivienda municipal debe ser rehabilitada para alquiler joven y de familias, debemos ceder los solares disponibles a Gobierno para promover VPO en régimen de alquiler o viviendas colaborativas, apartamentos para personas mayores, para gente joven, personas mayores, familias, reconversión de locales comerciales en viviendas y un largo etc.".

El número dos al Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha afirmado que "es una buena noticia que se movilicen los activos del SAREB, el banco malo". "Aunque es una propuesta que llega tarde ya que en el año 2.000 el grupo Izquierda Unida ya presentó una propuesta de ley en este sentido y que no fue aprobada. Hoy nos alegramos de que lo que en su momento se tildó de imposible e incluso bolivariano se haga realidad gracias a la contribución de Unidas Podemos. La próxima legislatura será fundamental en Navarra para que se materialice el derecho real a la vivienda", ha manifestado.