Contigo-Zurekin exige "responsabilidades políticas" tras el reparo suspensivo al modificado de la obra de Belate

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, con los parlamentarios de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán y Miguel Garrido. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa ha exigido "responsabilidades políticas" tras conocer el reparo suspensivo de la intervención general que considera que el sobrecoste de 8,5 millones en las obras de duplicación de los túneles de Belate "no está justificado" y "cuestiona las causas de imprevisibilidad en las que se basaba la supuesta necesidad de la modificación de las obras respecto al proyecto inicial".

La ejecutiva de la coalición ha valorado el informe de intervención como una cuestión de una "enorme gravedad" al "constatar que la modificación de las obras no está justificada por razones de interés general". "La información conocida en el informe de Intervención nos ha sorprendido por ser diferente de la recibida de mano del Departamento de Cohesión Territorial antes del verano y que conllevó la asunción de un sobrecoste de la obra basada en una justificación determinada, que hoy ha sido cuestionada por la Intervención General", han criticado desde la formación en una nota de prensa.

Según indican desde Contigo Zurekin, "todo esto ha supuesto una ostensible merma de nuestra confianza. Entendemos que no se puede permitir que un Gobierno acepte unos sobrecostes que debería asumir la constructora, esto no es cuidar el dinero público ni defender los intereses de la ciudadanía y ello implica que hay responsabilidades políticas en esta decisión que hay que depurar con la máxima contundencia".

Asimismo, la coalición emplaza a PSN y Geroa Bai a una Comisión de Seguimiento del Acuerdo Programático, máximo órgano de coordinación entre los socios, para "tomar decisiones con premura". "Debemos ser firmes y debemos actuar rápido, esto no puede quedar sin una respuesta contundente, precisamente es la confianza en este Gobierno lo que debemos proteger y por lo que debemos ser exigentes", han concluido.